Облившего девушек кислотой студента задержали на Ставрополье

В Ставропольском крае задержан 19-летний студент по подозрению в том, что в июне прошлого года облил трех несовершеннолетних девушек кислотой.

«Удалось установить и задержать подозреваемого в столь дерзких преступлениях. Им оказался 19-летний житель города Буденновска, являющийся студентом медицинского колледжа», – сообщили в СК.

Для проверки на причастность к преступлениям следователи отобрали образцы ДНК у более 2 тыс. человек в Буденновском районе. «Именно образцы задержанного совпали с обнаруженными на банке из-под кислоты, изъятой в ходе осмотра места происшествия», – говорится в сообщении ведомства.



В СК добавили, что на допросе студент не отрицал вину. Он рассказал, что совершил атаки «с целью вымещения накопившейся злобы и агрессии».

Следствие планирует назначить подозреваемому психолого-психиатрическую экспертизу. Сейчас студент арестован.

Напомним, в июне 2017 года проезжавший мимо девочки-подростка велосипедист плеснул ей кислотой в лицо, 23 июня кислотой облили двух девочек 15 и 16 лет. Все пострадавшие были госпитализированы с ожогами.