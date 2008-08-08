Задержанные в США за крупную аферу россияне частично признали вину

Россияне, задержанные в конце июля в США по подозрению в совершении крупного мошенничества на 4,5 млн долларов, частично признали свою вину и переведены в тюрьму в Нью-Йорке, сообщили в генконсульстве России в Нью-Йорке.

Как отметили в генконсульстве, россияне из подозреваемых уже переквалифицированы в обвиняемых. «Им были официально предъявлены обвинения и было отказано в выходе до суда под залог», – сказал представитель российского ведомства.

Сами россияне частично признали свою вину, передает РИА «Новости».

Бесплатных адвокатов обвиняемым предоставило американское правосудие. Следующее слушание по этому делу пройдет 25 сентября.

В конце июля минюст США сообщил, что 25 человек, среди которых несколько россиян, обвиняются в крупном мошенничестве на продаже автомобилей. Минюст США, в частности, сообщил имена пятерых граждан России: Максим Суверин, который изначально был помещен в тюрьму Нью-Йорка, Станислав Лисицкий, Алексей Ливадный, Николай Тупикин и Кирилл Дедусев, которые находились до этого в тюрьмах других штатов.

По данным прокуратуры Южного округа Нью-Йорка, в преступную группировку входили также пять граждан Грузии, четверо граждан Азербайджана, трое – Казахстана, двое выходцев из Латвии, двое украинцев. Также среди обвиняемых есть люди с гражданством США и Турции.

Обвинение считает, что задержанные размещали фальшивые объявления о продаже автомобилей, после чего получали от жертв задаток и скрывались. Ущерб обманутых граждан составил около 4,5 млн долларов США.