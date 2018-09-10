«Лидеры России» расскажут на ВЭФ о работе социального лифта

Участники программы кадрового управленческого резерва и победители конкурса «Лидеры России» в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке расскажут о системе социальных лифтов в стране, сообщает фонд Росконгресс.

«В ВЭФ примут участие 10 выпускников программы кадрового управленческого резерва и 14 победителей всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

В частности, в мероприятиях Восточного экономического форума примут участие выпускники I потока программы кадрового управленческого резерва. Они выступят на профильных для себя сессиях, а также поделятся опытом с теми, кто мотивирован на развитие в органах государственной власти России.

На сессиях ВЭФ также выступят 14 победителей конкурса «Лидеры России», в том числе заместитель министра энергетики Павел Сорокин и заместитель министра экономического развития Илья Торосов. Они расскажут о том, как конкурс помог продвинуться по службе, представят инициативы и свои проекты.

Четвертый Восточный экономический форум пройдет на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке 11-13 сентября.

Программа кадрового управленческого резерва и всероссийский конкурс «Лидеры России» запущены в 2017 году как часть новой системы социальных лифтов. В 2017-2018 годах участники проектов стали получать назначения на высокопоставленные должности в органах государственной власти, госкорпорациях и бизнесе.