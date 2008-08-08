Уничтожен главарь последней действующей в Дагестане бандгруппы

Ликвидированный в Дагестане боевик оказался главарем «кизилюртовской» бандгруппы, сообщил источник.

«Кизилюртовская» бандгруппа является последней действующей на территории Дагестана, передает «Интерфакс».

Боевика уничтожили в лесном массиве у села Тотурбийкала. Его местонахождение установили в ходе совместной операции ФСБ и Росгвардии, передает РИА «Новости».

Напомним, в Хасавюртовском районе уничтожен боевик, который, по мнению силовиков, причастен к обстрелу полицейских в селе Тотурбийкала.