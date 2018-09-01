В Москве объявлен желтый уровень опасности

В столичном регионе на воскресенье, 2 сентября, объявлен желтый уровень погодной опасности из-за высокой пожароопасности, сообщает Гидрометцентр.

Желтый уровень означает, что погода потенциально опасна, передает РИА «Новости».

Синоптики сообщают, что в Москве и Подмосковье в воскресенье ожидается переменная облачность, без осадков, воздух прогреется до 27 градусов.