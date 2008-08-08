Азаров спрогнозировал резкое обострение ситуации в Донбассе

Глава Комитета спасения Украины, бывший премьер-министр страны Николай Азаров выразил мнение, что убийство главы провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко может оказаться одним из первых шагов к резкому обострению ситуации в Донбассе.

Азаров в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что «устранение Захарченко, этот террористический акт – это один из шагов к резкому обострению ситуации», отметив, что «к этому все идет», передает ТАСС.

Напомним, глава ДНР Александр Захарченко погиб в эту пятницу после взрыва в кафе «Сепар». Москва заявила, что за убийством главы ДНР стоит киевский режим.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, какие последствия убийство Захарченко будет иметь для существования ДНР.