«М.Видео» купил бизнес Media Markt

Ритейлер «М.Видео» завершил сделку по покупке магазинов немецкой сети бытовой техники Media Markt в России.

Согласно сделке, группа «М.Видео – Эльдорадо» приобрела 100% акций российского бизнеса Media Markt Saturn «Медиа-Сатурн-Русланд», а Media Markt Saturn, в свою очередь, купила 15% акций «М.Видео» у «Сафмар», сообщает ТАСС.

Сделка принесла «М.Видео – Эльдорадо» 42 магазина в 22 российских городах. На этих и других местах планируется открыть около 60 новых магазинов «М.Видео – Эльдорадо».

Ранее ФАС разрешил «М.Видео» покупку сети Media Markt.