Учитель прокомментировал идею не ставить оценок первоклассникам

«Есть очень много способов оценить успеваемость ребенка. Учитель выражает эмоции, хвалит ребенка, чтобы он с радостью шел в школу», – сказал газете ВЗГЛЯД президент Ассоциации лучших школ Ахтам Чугалаев, комментируя слова министра просвещения России Ольги Васильевой о том, что введение оценочной системы в первом классе ни к чему хорошему не приведет.

Президент Ассоциации лучших школ, сопредседатель Оргкомитета Всероссийского конкурса «Педагогический дебют – 2018» Ахтам Чугалаев отмечает, что споры о том, нужно ли ставить оценки ученикам первых классов, ведутся очень давно.

«Могу сказать одно: мы уже приспособились и давно не ставим первоклассникам оценок. У каждого учителя выработалась своя система, как он учитывает результаты, успеваемость ребенка», – считает Чугалаев.

Он сказал, что ранее, когда только начал обсуждаться такой вопрос, было тяжело, было непонятно, как без сравнения с эталоном «выражать количественные баллы».

«Но за эти годы у всех учителей уже выработались свои подходы, как учитывать эти результаты без использования балльной системы. В стране уже такая система есть отчасти. Нет охоты отбивать у ребенка с первых дней интерес к учебе плохими оценками. Есть очень много способов оценить успеваемость ребенка. Учитель выражает эмоции, хвалит ребенка, чтобы он с радостью шел в школу», – подытожил Чугалаев.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в пятницу во время Общероссийского родительского собрания министр просвещения России Ольга Васильева заявила, что введение оценочной системы в первом классе ни к чему хорошему не приведет.

«У нас нет оценок в первом классе, мне кажется, что у малышей не должно быть оценок. Там мотивация должна быть очень сильная для того, чтобы малыш учился. Здесь как раз в первом классе, мне кажется, оценки точно ни к чему хорошему не приведут», – сказала министр.

Она добавила, что решение о необходимости оценок в российских школах надо предоставить экспертному сообществу.