Крупнейший российский ритейлер пообещал не повышать «возраст» пенсионных скидок

Крупнейший российский ритейлер X5 Retail Group, владеющий торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель», пообещал после проведения пенсионной реформы сохранить скидки по действующим возрастным границам пенсионного возраста.

Как говорится в письме директора X5 по взаимодействию с органами госвласти Станислава Наумова секретарю генсовета «Единой России» Андрею Турчаку, компания таким образом ответила на предложение партии бизнесменам распространить льготы на людей предпенсионного возраста, сообщает РБК.

В частности, ретейлер предлагает сохранить действующую в его торговых сетях программу скидок для социально значимых слоев населения на женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 после повышения пенсионного возраста. Кроме того, компания планирует создать новый рабочие места для россиян старше 50 лет. Как утверждает представитель ритейлера, в 2017 году пенсионеры в его магазинах получили скидок (их предоставляют пенсионерам в различных сетях, принадлежащих X5, в размере от 5 до 10%) на 7 млрд рублей.



Наумов подтвердил РБК подлинность письма, отметив, что это была инициатива компании. «Такое предложение с нашей стороны – пример реализации программ в формате частно-государственного партнерства. Кроме сохранения льгот мы можем предоставлять достаточно большое количество рабочих мест для населения», – отметил Наумов.



Представители других крупных ретейлеров пока не заявляли о расширении льгот на людей предпенсионного возраста. «В магазинах розничной сети «Магнит» на постоянной основе действуют скидки для пенсионеров», – сообщили в пресс-службе ритейлера, отказавшись комментировать, будет ли меняться льготная система с учетом изменений пенсионного возраста.