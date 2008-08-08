Пилот предложил поменять Конституцию для контроля за авиадебоширами

«Нужно переделать Конституцию: если человек защищает свою семью или в рамках работы несет ответственность за других людей и выстрелил в негодяя или даже его убил, то он не должен сидеть 15 лет, это самооборона», – заявил газете ВЗГЛЯД заслуженный пилот России Юрий Сытник. Так он прокомментировал ЧП во время рейса Москва– Душанбе.

По словам бывшего летного директора «Внуковских авиалиний» Юрия Сытника, инцидентов с избиением бортпроводниц и угрозами избежать нельзя.

«Ведь перед посадкой на борт психических экспертиз не проводится. Человека могло что-то расстроить, может быть потерял документы или отобрали деньги, опять же летит домой из Москвы. Что там, мед в Таджикистане? А из-за того, что допустил рукоприкладство, сядет минимум на три года, хотя может его и пожалеют и депортируют, запретив въезд на территорию России», – заявил летчик, комментируя ЧП на борту самолета, во время которого гражданин Таджикистана избил стюардессу и заявлял, что у него есть бомба.

Пилот отметил, что в настоящее время летный экипаж состоит из двух летчиков:

«Сейчас командиру и второму пилоту категорически запрещено покидать свое рабочее кресло, все вопросы с пассажирами вынуждены решать бортпроводники. Чаще всего это хрупкие девушки, скрутить или усадить распоясавшегося пассажира они не могут. А вот то, что рядом сидели здоровые мужики, и ничего не сделали, это, конечно, беда. Люди боятся судебных разбирательств: дебоширы будут их обвинять в рукоприкладстве, а те всего лишь хотели долететь до места назначения без ЧП и поставить на место зарвавшегося хулигана», – отметил пилот.

Летчик отметил, что в советское время на бортах самолетов были маршалы, которые могли успокоить подобного рода пассажиров. Если на борту было много членов экипажа, к буйному пассажиру выходил второй пилот или штурман:

«Если слова не помогали, он доставал пистолет Макарова. Как треснет рукояткой! А если не успокаивался дебошир, его могли бы и убить. Командирам воздушных кораблей было дано право носить с собой оружие. Если пилоту показалось, что действия пассажира угрожают безопасности судна или другим людям, то командир экипажа может применять оружие, это было постановление Верховного Совета СССР», – отметил эксперт, подчеркнув, что в современной России таких постановлений нет.

По словам Сытника, чтобы подобных ЧП в России не происходило, важно расширить число членов экипажа, ввести должность авиационного маршала, который сможет успокоить неадекватных пассажиров без потенциальной угрозы и паники на воздушном судне.

«Их нужно готовить, чтобы они могли выстрелить, не допуская разгерметизации в салоне. В плане физической подготовки – применить приемы обороны, чтобы усадить на место любого пассажира».

«А если мужчина видит, что обижают девушку или ребенка, и проходит мимо, то это не мужчина, а козел. Воспитывать надо наше население, нельзя допускать беспредела. У нас есть права, обязанности и ответственность, но многие забывают о последних двух слова, они только права качают. Нужно переделать Конституцию: если человек защищает свою семью, или в рамках работы несет ответственность за других людей, и выстрелил в негодяя или даже его убил, то он не должен сидеть 15 лет, это самооборона», – подчеркнул пилот, уточнив, что выполнять эту функцию должны не представители силовых структур, а специальные члены экипажа.

Напомним, в марте в Госдуму внесли закон об усилении ответственности авиадебоширов. В мае этого года пьяного мужчину сняли с рейса Санкт-Петербург – Астана в аэропорту Пулково; он нецензурно выражался и пытался сорвать погоны с сотрудника полиции. Ранее полицейские задержали двух авиадебоширов. Они распивали спиртное и приставали к девушке во время перелета из Дубаи.