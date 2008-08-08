После избиения стюардессы рейса Москва – Душанбе завели дело

На гражданина Таджикистана, который избил стюардессу и угрожал пассажирам рейса Москва – Душанбе заложенной бомбой, завели уголовное дело.

«Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в», ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство на воздушном транспорте)», – сообщается на сайте Следственного комитета.

В ведомстве уточнили, что накануне приблизительно в 19.15 на борту рейса сообщением Москва – Душанбе «Уральских авиалиний» «один из пассажиров начал вести себя крайне неадекватно, а после того, как бортпроводница сделала ему замечание, встал с кресла и направился за ней, нанеся при этом сотруднице авиакомпании удар кулаком в область головы». Затем он стал угрожать находившимся на борту пассажирам якобы заложенной бомбой.

«Оценив ситуацию, командир воздушного судна принял решение о возврате в аэропорт вылета и передаче дебошира правоохранительным органам», – сообщили в СК.

Сейчас проводится комплекс следственных действий для установления обстоятельств и причин инцидента, агрессивный пассажир допрашивается.

«Уже установлено, что подозреваемый является гражданином Таджикистана 1993 года рождения. В ближайшее время следователи будут ходатайствовать об избрании авиадебоширу меры пресечения в виде заключения под стражу», – отметили в ведомстве.

О драке на борту самолета стало известно накануне – она произошла при наборе высоты на борту самолета А-321. В итоге самолет приземлился в аэропорту Жуковский.

В Следственном комитете, между тем, предостерегли от нарушения общественного порядка на борту авиалайнеров.

«Совершенно очевидно, что такие «пассажиры» должны нести максимально строгое наказание, чтобы ни у кого не возникало и мысли совершать подобные поступки. С целью предотвращения возможных трагедий СК будет и впредь принципиально реагировать на все случаи неправомерного поведения граждан, провоцирующих нарушение правил безопасности на борту воздушного судна», – предупредили следователи.