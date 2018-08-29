В драке пассажиров рейса из Москвы пострадала стюардесса

На борту самолета А-321 рейса Москва – Душанбе пассажиры устроили драку, сообщают источники в экстренных службах.

«При наборе высоты на борту самолета А-321 авиакомпании «Уральские авиалинии» произошла драка между пассажирами, один из которых во время драки стал угрожать якобы имеющейся у него бомбой», – рассказал источник, передает «Интерфакс».

При попытке разнять мужчин одна из бортпроводниц получила травму лица.

«После безуспешных попыток уладить конфликт в воздухе с учетом угроз дерущихся командир принял решение вернуться в аэропорт вылета», – добавил собеседник.

Самолет приземлился в аэропорту «Жуковский», экипаж лайнера вызвал полицию.

В июле россиянка устроила дебош в летевшем в Израиль самолете.