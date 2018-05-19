Авиадебошир попытался сорвать погоны с полицейского

Пьяного мужчину сняли с рейса Санкт-Петербург – Астана в аэропорту Пулково; он нецензурно выражался и пытался сорвать погоны с сотрудника полиции, сообщила представитель МВД Ирина Волк.

Волк рассказала, что дебошир «при доставлении в дежурную часть (...) размахивал руками, пытался оторвать погоны на форменном обмундировании сотрудника полиции», передает РИА «Новости».

В итоге мужчину поместили «в камеру содержания задержанных лиц». Отмечается, что «от прохождения медицинского освидетельствования он отказался».

На него также заведено дело об административном правонарушении, предусмотренное статьями «Появление в общественных местах в состоянии опьянения» и «Мелкое хулиганство».

Еще перед взлетом дебошир вел себя агрессивно и отказывался занять свое кресло, громко выражался нецензурной бранью, грубил членам экипажа и мешал другим пассажирам.

Напомним, в марте в Госдуму внесли закон об усилении ответственности авиадебоширов.