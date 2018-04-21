Пристававших к девушке авиадебоширов задержали в Пулково

Полиция задержала двух авиадебоширов, которые распивали спиртное и приставали к девушке во время перелета из Дубаи.

Сотрудники транспортной полиции в аэропорту Пулково получили сообщенние от диспетчера о том, что на рейсе «Дубай - Санкт-Петербург» находятся неадекватные пассажиры, сообщила пресс-служба МВД.

Полиция установила, что во время перелета двое 35-летних мужчин распивали спиртные напитки, а потом «стали оказывать знаки внимания девушке, находившейся на соседнем кресле». Женщина на ухаживания не ответила.

«В результате возникла ссора, переросшая в словесную перепалку. Мужчины в грубой форме, используя нецензурную брань, высказывали в адрес пассажирки угрозы убийством и причинением ей тяжкого вреда здоровью. Кроме того, в период посадки самолета в аэропорту «Пулково», на замечания членов экипажа и других пассажиров, злоумышленники отвечали грубостью и не выполняли их требования. Тем самым, они могли причинить вред себе и окружающим», – рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

В отношении авиадебоширов были возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 213 («хулиганство») и ч. 1 ст. 119 («угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью») УК РФ. С мужчин взяли обязательство о явке и отпустили.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в марте правительство внесло в Госдуму законопроект об усилении административной ответственности для авиадебоширов.

В декабре 2017 года Президент России Владимир Путин одобрил пакет законов, позволяющих авиакомпаниям составлять «черные списки» дебоширов и отказывать им в перевозке.

Ранее президент заявил, что не исключает введения ответственности для пассажиров поездов за нарушения - по аналогии с авиадебоширами.