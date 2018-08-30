«Справедливая Россия» заявила об отказе КПРФ сотрудничать по референдуму о пенсиях

Глава муниципального округа «Таганский», кандидат в мэры Москвы от «Справедливой России» Илья Свиридов, предложивший провести всероссийский референдум против повышения пенсионного возраста, заявил, что продолжает переговоры с другими инициаторами голосования, но КПРФ отказывается от сотрудничества.

«Я веду переговоры с несколькими инициативными группами, можно сказать, мы нащупали правильную стратегию», – сказал он ТАСС, уточнив, что договоренность достигнута с инициативной группой из Нижегородской области.

КПРФ, которая первой выступила с инициативой пенсионного референдума, по словам Свиридова, пока не идет на контакт с ним. «Мы видим последовательную тактику на раскалывание, расконсолидацию. Это касается и референдума, и митинга. Мы договаривались изначально, что проводим коалиционный митинг (против повышения пенсионного возраста 2 сентября), потом внезапно коммунисты проводят свой митинг», – отметил справоросс.

Свиридов напомнил, что глава ЦИК Элла Памфилова заявила ранее о возможности объединения инициативных групп под одним вопросом.

Свиридов считает, что роспуск уже зарегистрированных групп и их повторная регистрация с новой формулировкой вопроса не нужны. «Это такое своеобразное прочтение закона, нигде в законе не сказано про роспуск. … Это излишняя бюрократическая волокита, которая не меняет сути. Если мы с представителями других инициативных групп договоримся, то какой смысл еще раз проводить эти собрания, тратить деньги на нотариуса», – заметил он.

Свиридов предлагает всем инициаторам референдума собраться 29 сентября в Москве и договориться о единой формулировке вопроса, после чего до 9 октября подать документы в ЦИК.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил в свою очередь, что партия продолжит подготовку к референдуму, несмотря на предлагаемые президентом меры по изменению пенсионного законопроекта. Зампредседателя ЦК КПРФ Юрий Афонин уточнил, что партия параллельно с созданием своих инициативных групп будет добиваться в судах отмены регистрации «фейковых групп».

По данным ЦИК, всего на данный момент инициативные группы по проведению референдума зарегистрированы в 58 регионах, из них только две – от КПРФ.

Ранее на этой неделе глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что объединение инициативных групп по пенсионному референдуму технически возможно, но политически маловероятно, поскольку среди инициаторов царит «атмосфера склоки».

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала телеобращение президента России Владимира Путина, в котором он предложил установить возраст выхода на пенсию для женщин на уровне 60 лет, для мужчин - 65 лет. Правительство и специалисты уже подсчитывают, в какую сумму обойдутся бюджету те изменения в пенсионной системе, о которых сказал Владимир Путин.