В ЦИК перестали верить в объединение инициаторов референдума о пенсиях

Глава ЦИК Элла Памфилова​ заявила, что объединение инициативных групп по пенсионному референдуму технически возможно, но политически маловероятно, поскольку среди инициаторов царит «атмосфера склоки».

Об этом она заявила на встрече с участниками политологических объединений РАСО и РАПК, сообщают два участника мероприятия.

По словам Памфиловой, коммунисты «провалили» организацию референдума в регионах, хотя ЦИК «тянула их за уши». Она отметила, что представители партии активизировались только через месяц после регистрации инициативных групп. Памфилова подчеркнула, что в КПРФ могли вести себя активнее и прежде, чем инициировать судебные процессы на тему «как их обижают», проявить сознательность и работоспособность, как сделали их оппоненты, пояснил РБК один из участников встречи.

Ранее председатель ЦИК призывала инициаторов пенсионной реформы объединиться. «Пожалуйста, не плодите больше эти группы! Ну, объединяйтесь (с уже подавшими заявки на проведение референдума группами), (таких групп) уже больше чем достаточно!» – заявила она 10 августа, комментируя две новые заявки, поступившие в ЦИК.

В настоящее время количество объединений, предложивших свои вопросы для референдума, достигает пяти. Группы зарегистрированы в 48 из 85 российских субъектов.

8 августа Памфилова заявила, что комиссия на заседании в среду впервые за 25 лет одобрила вопросы, которые предлагается вынести на всероссийский референдум тремя разными инициативными группами.