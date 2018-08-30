Актер театра «Ромэн» из ревности избил женщину-коллегу

Актриса Московского музыкально-драматического цыганского театра «Ромэн» Зинаида Осипова госпитализирована после «общения» с коллегой.

«Из больницы в полицию поступила информация о доставлении Осиповой с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и ушибленной раной лобной области», – сообщил источник в правоохранительных органах, передает РИА «Новости».

По его данным, вечером после спектакля к актрисе подошел коллега. «На почве ревности он ударил Осипову лбом о лестничные перила», – добавил он.

Актриса, как рассказал источник, не стала писать заявление.

Полиция начала проверку.

В марте в Люберцах мужчина из ревности выстрелил в возлюбленную.

В декабре 2017 года молодой человек приревновал бывшую девушку к другому и устроил стрельбу на Никольской улице в Москве.

В 2016 году сотрудник полиции в Свердловской области на почве ревности застрелил из табельного оружия врача своей жены.