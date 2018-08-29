Пострадавшим от банды «АУЕ» в Петербурге пришлось удалиться из соцсетей

Люди, которые пострадали от банды подростков «АУЕ» в Петербурге, после нападения были атакованы еще и в соцсетях, из-за чего им пришлось оттуда удалиться.

Петербурженка Арина Шестакова, одна из пострадавших от подростков, в соцсетях публично обратилась к горожанам с просьбой помочь в поиске свидетелей и других пострадавших от банды. Однако после этого на нее посыпались оскорбления от молодежи, исповедующей АУЕ, сообщает «Московский комсомолец».

Она была вынуждена удалиться из соцсетей.

На днях стало известно о банде подростков «АУЕ», которые избивают людей в центре Петербурга. По факту нападений возбуждены уголовные дела.

По данным СМИ, жертвами нападений подростков только за одну ночь стали 16 человек, однако действует банда уже на протяжении четырех месяцев.