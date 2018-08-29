Выяснилось, какие транзакции посольства России в США сочли «подозрительными»

Зарубежные СМИ отметили, что после публикации новых документов о результатах проверки банковской активности российского посольства стало ясно, почему американские аналитики отметили две транзакции как подозрительные.

После публикации в BuzzFeed News новости о десятках подозрительных транзакций, которые осуществляют российские дипломаты в Вашингтоне, представители Кремля «яростно опровергали эти утверждения», сообщает издание.

По словам журналистов, тогда МИД России обвинил их организацию в том, что она является «инструментом американской разведки», и заявил, что эти транзакции были самыми рядовыми выплатами. Однако результаты банковской проверки показали, какие транзакции Америка сочла подозрительными.

Первая из них – совершенный всего через 10 дней после президентских выборов в США в 2016 году перевод тогдашнему послу России в США Сергею Кисляку. 120 тыс. долларов одним платежом. Сумма, вдвое превышающая любой платеж, полученный Кисляком за два последних года. В назначении платежа, который Кисляк разместил на счете в Citibank, а затем вывел на свой счет в Россию, было указано: «Заработная плата». При этом в 2014 году посольство выплатило Кисляку 53 тыс. 538 долларов, а в 2015 – 50 тыс.

Финансовые эксперты Citibank не смогли подтвердить, что платеж в 120 тыс. долларов действительно являлся заработной платой Кисляка. Сам дипломат, вернувшийся в Россию и теперь работающий в Совете Федерации, проигнорировал запрос о комментариях на этот счет.

«Мы не собираемся давать комментарии по поводу каких-либо имен или цифр, приведенных в статьях BuzzFeed. Все транзакции, проходившие через американскую финансовую систему, полностью соответствовали законодательству США», – прокомментировал ситуацию пресс-секретарь посольства Николай Лахонин.

Вторая транзакция – запрос на вывод денег со счета посольства, направленный 25 января 2017 года, то есть меньше чем через неделю после инаугурации президента США Дональда Трампа. Представители посольства попросили менеджера Citibank о выдаче 150 тыс. долларов наличными. В прошлом посольство каждый месяц снимало со счета в пять раз меньше – около 30 тыс. долларов.

Сотрудники посольства заявили менеджеру, что деньги будут потрачены на зарплату сотрудникам, покинувшим США в декабре 2016 года. Поскольку незадолго до этого президент Барак Обама выслал 35 сотрудников российской разведки в связи с вмешательством в выборы 2016 года, менеджер банка заподозрил неладное и потребовал больше информации. Просьбу назвать имена сотрудников, которым будут перечислены деньги, посольство оставило без ответа, как и последующие запросы. В итоге банк отказал в исполнении транзакции. В феврале 2017 года посольство отозвало запрос на выдачу денег, заявив, что вопрос «уже решен в России», пишет BuzzFeed News.

Зимой медиа-компания сообщала, что власти США начали изучение переводов российского посольства. Также американские СМИ писали о том, что ФБР изучает более 60 денежных переводов, которые МИД России отправил в свои посольства с отметкой «для финансирования избирательной кампании 2016 года».