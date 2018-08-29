Адвокат объяснил, почему Янукович может не являться в суд

Оболонский райсуд Киева игнорирует закон, вызывая экс-президента Украины Виктора Януковича на заседания по делу о госизмене через официальное издание исполнительной власти, заявил адвокат Виталий Сердюк.

«Оболонский суд продолжает игнорировать закон, публикуя повестки нашим свидетелям и Виктору Януковичу в «Правительственном курьере», – цитирует Сердюка ТАСС.

По его словам, в этом случае «клиент и свидетели не считаются должным образом вызванными в суд».

Сердюк уточнил, что в соответствии с Уголовным кодексом Украины , «повестка для вызова лица, проживающего за границей, вручается в соответствии с международным договором о правовой помощи, согласие на обязательность которого предоставлена Верховной радой, и при его отсутствии – при помощи дипломатического (консульского) представительства».

Ранее в «Правительственном курьере» появилось объявление о том, что суд вызывает Виктора Януковича на заседания 13, 14, 17 и 18 сентября.

Напомним, 16 августа прокуратура Украины потребовала для Виктора Януковича 15 лет лишения свободы по уголовному делу о госизмене.

В июле экс-президент Украины Виктор Янукович подал иск против генерального прокурора страны Юрия Луценко о защите чести, достоинства и деловой репутации.