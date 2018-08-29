Собянин отреагировал на призыв Путина

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столичные власти намерены обеспечить максимальную социальную поддержку горожанам до выхода на пенсию.

«Путин в своем обращении предложил регионам принять меры дополнительной социальной поддержки граждан до их выхода на пенсию в связи с предлагаемой пенсионной реформой. Полностью согласен – это необходимо сделать», – написал Собянин у себя во «ВКонтакте».

Мэр отметил, что совместное решение будет принято в ближайшие дни на встрече с активом организаций ветеранов и пенсионеров. «Безусловно, обеспечим максимальную социальную защиту москвичей», – заверил он.

В среду Путин в телеобращении к россиянам предложил шесть способов смягчения пенсионных изменений. Среди прочего, он предложил установить возраст выхода на пенсию для женщин на уровне 60, а не 63 лет.

В июле Госдума приступила к обсуждению законопроекта об изменениях в пенсионной системе и одобрила его в первом чтении. Проект закона предполагал увеличение возраста выхода на пенсию в России с 60 до 65 лет для мужчин и с 55 до 63 лет для женщин.