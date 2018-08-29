Чайка поддержал идею санкций за отказ брать на работу пенсионеров

Должны быть предусмотрены санкции для работодателя, отказывающегося принимать на работу пенсионеров, считает генпрокурор Юрий Чайка.

«Пока мы не задумывались, но моя личная точка зрения, что какие-то санкции должны быть, потому что это конституционное право гражданина, право на труд. Если оно ущемляется, то должны быть предусмотрены, безусловно, какие-то государственные санкции для нерадивого работодателя», – сказал Чайка, передает ТАСС.

Ранее в среду президент России Владимир Путин в телеобращении к гражданам в связи с готовящимися изменениями в пенсионной системе предложил установить для работодателей «административную и даже уголовную ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста, а также за отказ в приеме на работу граждан по причине их возраста».

В обращении Путин объяснил необходимость и актуальность пенсионных изменения, а также предложил смягчить законопроект.