Французам запретили купаться рядом с «сексуально озабоченным» дельфином Зафаром

В одной из французских приморских деревень в Бретани власти запретили купаться рядом с дельфином, который пугал туристов в период «половой охоты».

Местные жители дали трехметровому дельфину имя Зафар. Несколько месяцев дельфин плавал рядом с Брестским заливом и «развлекало туристов своими выходками». Зафар даже позволял иногда пловцам цепляться за свой плавник и катал их, пишет The Telegraph.

Однако несколько недель назад поведение дельфина изменилось. Животное явно находилось в состоянии сексуального возбуждения, так как постоянно пытался тереться о каяки и другие небольшие лодки. Он даже поднимал женщину над водой на своем носу.

В итоге власти опубликовали приказ, запрещающий купаться при нахождении поблизости дельфина. Также запрещено находиться от животного на расстоянии менее 50 метров.

Местный адвокат Эрван Ле Корнек считает, что мэр пытается представить дельфинов «свирепыми и непредсказуемыми животными». Однако по статистике риск нападения или увечий со стороны дельфина настолько мал, что большинству жителей запрет на плавание кажется чрезмерным. Адвокат планирует добиться отмены этого закона.