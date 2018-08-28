Россия призвала идлибских главарей сдаться

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва призвала главарей боевиков в сирийской провинции Идлиб сдаться.

Небензя отметил, что сохранение статуса-кво неприемлимо, передает РИА «Новости».

По словам постпреда, террористы задержали в Идлибе более 2 тыс. сторонников заключения перемирия с правительством Сирии, передает ТАСС.

Небензя также призвал ООН занять более активную позицию по вопросу возвращения сирийских беженцев на родину.

Ранее во вторник министр обороны Сергей Шойгу заявил, что сотрудники Центра по примирению враждующих сторон в Сирии ведут переговоры с лидерами боевиков в Идлибе для мирного урегулирования сирийского кризиса.