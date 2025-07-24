Если между Россией и Украиной начнутся серьезные переговоры, то Трамп скажет, что он победил. Что он заставил, что он принудил, что он молодец и сильный лидер. А мы разоблачать его ложь вряд ли станем. Иногда полезно дать ребенку игрушку, чтобы он занимался ею и не отвлекал взрослых от более важных дел.0 комментариев
Взрыв прогремел в сирийской провинции Идлиб
Сильный взрыв произошел возле Маарат-Мисрин в провинции Идлиб на северо-западе Сирии, в результате чего имеются погибшие и раненые.
Мощный взрыв прогремел рядом с населенным пунктом Маарат-Мисрин в провинции Идлиб на северо-западе Сирии, передает ТАСС. Информацию об инциденте сообщил канал «Аль-Ихбария».
В результате взрыва есть погибшие и пострадавшие. Точное число жертв не уточняется, данные о состоянии раненых также не приводятся.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Турции заявили о ликвидации лидера ИГ на севере Сирии. Сирийские военные пострадали от обстрелов в Латакии, Идлибе и Алеппо. Взрыв произошел перед колонной российских военных в Сирии.