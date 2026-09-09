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    Путин сообщил о переходе России и Вьетнама на торговлю в нацвалютах
    Президент Вьетнама пригласил Путина на саммит АТЭС
    Путин отметил высокий спрос на российские автомобили во Вьетнаме
    Путин сообщил о планах создать ядерный центр во Вьетнаме
    Ушаков допустил продолжение переговоров по Украине в Абу-Даби
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    Дмитрий Новиков Дмитрий Новиков Американские переговорщики по Украине зависли в зоне ожидания

    Администрация Трампа оценила ситуацию и отказалась предпринимать хоть какие-то действия ни в части поддержки Киева, ни в плане роста давления на Москву. То есть в идею достижения урегулирования украинского вопроса через давление на Россию там попросту не верят.

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    Василий Авченко Василий Авченко Зачем железная дорога на золотую Колыму

    На Восточном экономическом форуме, прошедшем во Владивостоке, объявили о планах прокладки железнодорожной линии в Магадан. Единственная реакция на это у дальневосточных северян – давно пора!

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    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Зачем США франкенштейны на боевом дежурстве

    «Patriot – как смокинг: он нужен редко, но уж если нужен, то его ничем другим не заменишь», – пишет американский журнал. Пренебрежение этим фактом привело к тому, что «смокинг» западного ПВО превратился в тришкин кафтан.

    0 комментариев
    9 сентября 2026, 19:15 • Новости дня

    Президент Вьетнама пригласил Путина на саммит АТЭС

    Президент Вьетнама То Лам позвал Путина на саммит АТЭС

    Президент Вьетнама пригласил Путина на саммит АТЭС
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Вьетнама То Лам официально пригласил президента России Владимира Путина посетить саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

    Форум пройдет осенью будущего года, передает РИА «Новости». «Позвольте пригласить товарища президента Владимира Владимировича Путина посетить Вьетнам и принять участие в саммите АТЭС в ноябре 2027 года», – сказал То Лам.

    Соответствующее заявление политик сделал по итогам двусторонних переговоров в Кремле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал продуктивными прошедшие в Москве переговоры с вьетнамским лидером То Ламом. По итогам встречи главы государств договорились об укреплении двустороннего стратегического партнерства.

    Ранее президент Вьетнама уже направлял российскому лидеру приглашение посетить страну с официальным визитом.

    9 сентября 2026, 13:02 • Новости дня
    Политолог назвал возможные шаги США к миру на Украине

    Политолог Ткаченко: Прекращение передачи разведданных США Украине приблизит мир

    Политолог назвал возможные шаги США к миру на Украине
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС,Pete Marovich/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    У России накоплено достаточно свидетельств вовлеченности американцев в конфликт на Украине. Прекращение Штатами оказания косвенной помощи Киеву, предоставления разведданных и участия в наведении вооружений могло бы приблизить завершение боевых действий, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Он допустил, что Владимир Путин указал на это Дональду Трампу во время телефонного разговора.

    «Во время телефонного разговора Владимир Путин наверняка озвучил Дональду Трампу несколько предложений относительно мирного урегулирования конфликта на Украине. Одно из них могло касаться снижения американской вовлеченности в военную часть противостояния», – допустил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «В частности, речь могла идти о прекращении оказания косвенной помощи Киеву. Также российский президент мог призвать американского коллегу впредь не создавать условия для того, чтобы европейцы перепродавали оружие США ВСУ», – рассуждает аналитик. Среди возможных озвученных предложений он также назвал непредоставление разведданных противоборствующей стороне и неучастие в наведении вооружений на цели на территории России.

    Сомнений в том, что Штаты оказывают такую помощь ВСУ, нет. По словам собеседника, у России накоплено достаточно свидетельств вовлеченности американцев, и этот фактор остается ключевым.

    Второй блок предложенных Путиным решений может предполагать отмену антироссийских санкций, предположил политолог. «Москва понимает, что Трампу нужны какие-то экономические достижения, и глава Белого дома хочет извлечь из американского посредничества выгоду. Поэтому вполне может быть, что российский лидер намекнул коллеге, что для плодотворного сотрудничества необходим пересмотр позиции Вашингтона в части рестрикций», – детализировал Ткаченко.

    В этом свете он обратил внимание на заявление госсекретаря США Марко Рубио, что в ближайшие недели может быть разработана дорожная карта для возобновления переговоров по Украине. «Рубио – один из главных противников России среди тех, кто наделен в Штатах властью. Очевидно, он, следуя приказу Трампа, повторяет мантру о переговорном процессе. Но в действительности, я думаю, глава Госдепа – тот человек, который наравне с либералами в Европе готов торпедировать переговоры», – считает эксперт.

    Говоря о перспективах возобновления двух- или трехсторонних встреч, аналитик выразил скептицизм. «Едва ли стоит ждать подвижек в течение двух недель, – отметил политолог. – Вместе с тем любой конфликт рано или поздно заканчивается переговорами. В данном случае возможны два сценария: либо разговор о безоговорочной капитуляции Украины, либо компромиссное урегулирование по американской тактике «разделить разницу» (split the difference), при которой стороны идут на уступки».

    «Мы хотели бы, чтобы переговоры шли по первому пути, американцы – по второму. И именно от этого зависит, когда они начнутся и в каком формате будут происходить», – заключил Ткаченко.

    Во вторник состоялся телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа. Главы государств обменялись мнениями по итогам визитов американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву и Киев 5 и 6 сентября, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. Он уточнил, что беседа лидеров длилась ровно час, была конструктивной и весьма откровенной.

    «Итоги пребывания упомянутых американских представителей были оценены со знаком плюс, и работа по этому каналу, как, кстати, по некоторым другим, будет продолжена», – цитирует Ушакова сайт Кремля. Он сообщил, что Трамп во время диалога четко обозначил свое желание скорейшего мирного урегулирования конфликта на Украине, что открыло бы перспективы для полного восстановления отношений между Россией и США.

    Путин в свою очередь поддержал настрой в контексте построения конструктивного взаимодействия двух стран, положительно оценил посреднические усилия американской стороны по поиску путей разрешения украинского кризиса. Глава российского государства представил «объективный и обстоятельный анализ» текущей ситуации в рамках специальной военной операции и видение перспектив достижения ее целей и задач, добавил помощник президента.

    «Кстати, было обозначено то, что могли бы реально сделать американцы для скорейшего завершения военных действий», – отметил Ушаков.

    Вскоре после разговора госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в ближайшие недели может быть разработана дорожная карта для возобновления переговоров об урегулировании на Украине. «Не хочу быть чрезмерно оптимистичным, но и пессимистичным тоже. В том смысле, что есть возможность в ближайшие недели разработать дорожную карту для возобновления переговоров и, возможно, достичь разрешения, которое устроит обе стороны – ведь именно это и нужно для прекращения конфликта», – сказал он.

    Напомним, в субботу в Москве прошла встреча Путина со спецпосланником главы Белого дома Уиткоффом и Кушнером. В ходе обсуждений российская сторона довела до американцев информацию о ситуации в зоне СВО. Как отмечали опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты, положение Украины, как и ее спонсоров, за период паузы в переговорах ухудшилось. По словам аналитиков, такова цена нежелания Киева прислушаться к справедливым требованиям России.

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    9 сентября 2026, 04:11 • Новости дня
    Ушаков: Путин указал Трампу на возможные шаги американцев к миру на Украине

    Ушаков: Путин указал Трампу на шаги США к миру на Украине

    Ушаков: Путин указал Трампу на возможные шаги американцев к миру на Украине
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин в ходе разговора с лидером США Дональдом Трампом поделился своим видением шагов американской стороны для окончания военных действий на Украине, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    «Кстати, было обозначено то, что могли бы реально сделать американцы для скорейшего завершения военных действий», – приводит его слова пресс-служба Кремля.

    Во вторник, 8 сентября, Путин и Трамп провели часовой телефонный разговор, детали которого раскрыл Ушаков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская сторона указала спецпосланникам главы Белого дома на реальные успехи армии России в зоне боевых действий. Американский лидер выразил уверенность в стремлении Москвы и Киева к завершению конфликта.


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    9 сентября 2026, 13:08 • Видео
    Генпрокурор Украины погорел на телефонных мошенниках

    Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко подал в отставку. Формальная причина – крышевание украинскими силовиками кол-центров мошенников. В реальности все еще интереснее.

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    9 сентября 2026, 01:15 • Новости дня
    Путин выразил готовность укреплять стратегическое партнерство с КНДР

    Путин поздравил Ким Чен Ына с 78-й годовщиной образования КНДР

    Путин выразил готовность укреплять стратегическое партнерство с КНДР
    @ Скриншот с видео пресс-службы Кремля

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин направил главе КНДР Ким Чен Ыну поздравительную телеграмму, в которой подчеркнул добрососедские отношения между странами и готовность к взаимопомощи.

    Путин в телеграмме отметил, что за прошедшие 78 лет КНДР добилась значительных результатов в социально-экономической сфере, укрепила позиции на мировой арене, передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

    «Отношения между Москвой и Пхеньяном всегда строились на принципах дружбы, добрососедства и взаимной помощи. Поэтому, без сомнения, мы продолжим тесно сотрудничать для дальнейшего укрепления всеобъемлющего стратегического партнерства между нашими странами», – сказано в обращении российского лидера.

    По его словам, это полностью соответствует интересам народов обеих стран и будет способствовать их безопасности, а также установлению справедливого и многополярного миропорядка.

    Путин пожелал северокорейскому лидеру здоровья и успехов в государственных делах, а гражданам страны – благополучия и процветания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия и КНДР открыли движение по новому автомобильному мосту, которому присвоили имя офицера Красной армии Якова Новиченко. Премьер Мишустин заявил о беспрецедентно высоком уровне отношений с КНДР.

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    9 сентября 2026, 16:25 • Новости дня
    Президент Вьетнама назвал Путина близким братом вьетнамского народа

    Президент Вьетнама То Лам назвал Путина близким братом вьетнамского народа

    Президент Вьетнама назвал Путина близким братом вьетнамского народа
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава Вьетнама То Лам в ходе встречи в Кремле с президентом России Владимиром Путиным заявил об особом отношении к российскому коллеге, назвав его близким братом вьетнамского народа.

    По словам То Лама, главу России связывают с вьетнамским народом особые узы дружбы и братства, отмечает РИА «Новости». «Уважаемый товарищ Владимир Путин, я очень рад встретиться с Вами. Наш большой друг, близкий брат вьетнамского народа, товарищ, с которым меня связывают особые личные отношения», – подчеркнул вьетнамский лидер в начале двусторонних переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне переговоров То Лам возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве.

    Сообщалось, что по итогам государственного визита лидеры двух стран подпишут ряд двусторонних соглашений.

    Ранее Владимир Путин передал главе Вьетнама официальное приглашение посетить Россию.

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    9 сентября 2026, 19:00 • Новости дня
    Путин сообщил о переходе России и Вьетнама на торговлю в нацвалютах

    Путин: Россия и Вьетнам переходят на нацвалюту в торговле

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин и президент Вьетнама То Лам договорились о последовательном переходе на национальные валюты во взаимных расчетах для защиты двусторонней торговли.

    Путин сообщил о постепенном переходе Москвы и Ханоя на национальные валюты в торговых отношениях. По словам российского лидера, страны также работают над созданием надежных каналов кредитно-банковского сотрудничества, пишет РИА «Новости».

    «Россия и Вьетнам последовательно переходят на национальные валюты в финансовых взаиморасчетах, выстраивают надежные каналы кредитно-банковского сотрудничества. И тем самым мы защищаем двустороннюю торговлю от негативного влияния мировой политической конъюнктуры, волатильности на глобальных рынках», – подчеркнул Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Вьетнама То Лам назвал развитие отношений с Россией приоритетом внешней политики.

    В свою очередь, Владимир Путин на переговорах в Москве сообщил о двукратном ускорении темпов роста взаимного товарооборота.

    До этого пресс-служба Кремля заранее анонсировала переговоры лидеров двух стран в Москве.

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    9 сентября 2026, 15:55 • Новости дня
    Кремль анонсировал совещание Путина с кабмином по использованию «Честного знака»

    Кремль: Путин проведет совещание с кабмином по использованию «Честного знака»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин проведет видеосовещание с правительством, на котором обсудят применение системы «Честный знак» для борьбы с теневой экономикой, сообщили в Кремле.

    Путин в четверг проведет совещание с правительством России по видеосвязи, передает РИА «Новости». Основной темой обсуждения станет использование системы «Честный знак» для обеления экономики.

    «10 сентября сего года Владимир Владимирович Путин в формате видеоконференцсвязи проведет совещание с членами правительства Российской Федерации. Основной темой обсуждения станет использование системы «Честный знак» для обеления экономики», – сообщили в пресс-службе Кремля.

    На совещании ожидаются выступления заместителя председателя правительства Дмитрия Григоренко, руководителя Росалкогольтабакконтроля Игоря Алешина, а также главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

    Ранее, в мае, президент России Владимир Путин поручил доработать систему маркировки товаров «Честный знак».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Роспотребнадзор с помощью этого механизма заблокировал продажу более 70 тыс. бутылок газировки из Армении. Позже глава государства отметил эффективность действий по обелению отечественной экономики.

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    9 сентября 2026, 15:20 • Новости дня
    Путин принял президента Вьетнама То Лама в Кремле

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин и лидер Вьетнама То Лам встретились на официальной церемонии в Большом Кремлевском дворце.

    Торжественное мероприятие проходит в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, передает РИА «Новости». Президент Вьетнама То Лам находится в России с государственным визитом.

    В ходе официальной встречи главы государств приветствуют друг друга под звуки государственных гимнов. После этого лидеры представляют делегации своих стран.

    Напомним, лидеры двух стран подпишут двусторонние соглашения по итогам государственного визита.

    Накануне президент Вьетнама возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков анонсировал открытие совместной лаборатории по изучению инфекций.

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    9 сентября 2026, 16:00 • Новости дня
    Путин заявил о двукратном росте товарооборота России и Вьетнама

    Путин: В 2026 году товарооборот России и Вьетнама показал двукратный рост

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин сообщил о резком росте товарооборота России и Вьетнама в ходе встречи с лидером азиатской страны То Ламом в Кремле.

    Путин на переговорах с То Ламом в Москве констатировал двукратное ускорение темпов роста взаимной торговли за первые шесть месяцев 2026 года, передает РИА «Новости». То Лам прибыл в российскую столицу с государственным визитом.

    «Мы развиваем наши двусторонние связи, товарооборот наш растет. В прошлом году набрал почти плюс 6%. В этом году за первые полгода темпы роста товарооборота фактически удвоились», – отметил Путин.

    Российский лидер также подчеркнул, что Москва и Ханой продолжают активную совместную работу по ряду других направлений. По его словам, это касается сфер культуры, образования и вопросов безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-служба Кремля заранее анонсировала переговоры лидеров двух стран в Москве.

    В июне российский президент отметил превышение объема двустороннего товарооборота отметки в шесть млрд долларов. Весной глава государства сообщал об увеличении этого показателя на 5,7%.

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    9 сентября 2026, 14:07 • Новости дня
    Песков сообщил о возможном саммите России, США и Китая на АТЭС

    Песков подтвердил вероятность проведения саммита России, США и КНР на АТЭС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Возможность проведения трехстороннего саммита с участием президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином будет на АТЭС в Шэньчжэне. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    О перспективах переговоров на высшем уровне рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС. Он прокомментировал недавнее заявление помощника главы государства Юрия Ушакова в Бишкеке об обсуждении лидерами России и Китая подобного формата взаимодействия.

    «Безусловно и ранее тоже такая потенциальная возможность упоминалась и такая возможность будет», – отметил официальный представитель Кремля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров подтвердил готовность Владимира Путина к трехсторонним переговорам с лидерами США и Китая.

    Помощник президента Юрий Ушаков сообщил о подготовке двусторонней встречи российского лидера с председателем КНР Си Цзиньпином.

    Ранее он анонсировал возможность организации переговоров в формате «на троих» в рамках предстоящего саммита.

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    9 сентября 2026, 14:11 • Новости дня
    Песков: Путин и То Лам откроют лабораторию по изучению инфекций

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президенты России и Вьетнама Владимир Путин и То Лам в ходе государственного визита вьетнамского лидера в Москву откроют лабораторию по изучению инфекций, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    «Это очень важный визит. Сегодня мы ожидаем очень содержательные переговоры на высшем уровне», – заявил Песков, передает ТАСС.

    Он добавил, что лидеры проведут встречу в узком составе, а также состоятся переговоры с участием делегаций двух стран.

    По словам Пескова, лаборатория по изучению и профилактике инфекционных болезней будет открыта на базе совместного Российско-Вьетнамского тропического научно-исследовательского и технологического центра.

    Кроме того, в рамках протокольной части визита То Ламу вручат Международную премию мира имени Толстого.

    Ранее пресс-служба Кремля анонсировала переговоры Владимира Путина с То Ламом 9 сентября.

    Накануне вьетнамский президент возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве.

    Летом лидеру азиатской республики присудили Международную премию мира имени Льва Толстого.

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    9 сентября 2026, 18:54 • Новости дня
    Путин сообщил о планах создать ядерный центр во Вьетнаме

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин анонсировал строительство нового высокотехнологичного центра ядерной науки на вьетнамской территории.

    Глава российского государства рассказал о перспективах двустороннего сотрудничества после завершения переговоров с вьетнамским лидером То Ламом, передает РИА «Новости». Он напомнил, что в марте Москва и Ханой заключили межправительственное соглашение о возведении атомной электростанции по российскому проекту.

    «В планах также сооружение во Вьетнаме Центра ядерной науки и технологий. Все это станет мощным стимулом для экономического роста, создания тысяч новых, высокотехнологичных, хорошо оплачиваемых рабочих мест, повысит спрос на национальные высококвалифицированные кадры», – заявил Путин.

    Напомним, Вьетнам стал партнером по созданию российского многоцелевого научного комплекса на быстрых нейтронах в Ульяновской области.

    Посол Вьетнама в России Данг Минь Кхой заявил о планах ввести в эксплуатацию два энергоблока АЭС «Ниньтхуан-1» в период с 2030 по 2035 год.

    В марте Россия и Вьетнам подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в строительстве атомной электростанции.

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    9 сентября 2026, 19:51 • Новости дня
    Путин отметил высокий спрос на российские автомобили во Вьетнаме

    Путин: «Газели» и «КамАЗы» пользуются спросом во Вьетнаме

    Путин отметил высокий спрос на российские автомобили во Вьетнаме
    @ Пресс-служба мэра Москвы/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин на переговорах с лидером Вьетнама То Ламом в Кремле подчеркнул растущую популярность отечественных грузовых автомобилей и микроавтобусов среди вьетнамских потребителей.

    Во время встречи с То Ламом глава государства указал на успешное развитие двусторонней промышленной кооперации, и отметил, что российская техника уверенно занимает новые ниши в азиатской республике, передает РИА «Новости».

    «В числе примеров взаимовыгодной промышленной кооперации отмечу производство в Дананге грузовых и пассажирских микроавтобусов марки «Газель», – заявил Путин.

    Он также добавил, что отечественный автогигант «КамАЗ» также активно расширяет свое присутствие на местном рынке. По всей стране уже развернута широкая сеть фирменных дилерских и сервисных центров, подчеркнул Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры двух государств по итогам переговоров приняли совместное заявление о развитии всеобъемлющего стратегического партнерства.

    Президент России констатировал двукратное ускорение темпов роста взаимной торговли за первые шесть месяцев текущего года.

    Кроме того, Москва и Ханой для защиты двусторонней торговли договорились о последовательном переходе на национальные валюты во взаимных расчетах.

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    9 сентября 2026, 18:45 • Новости дня
    Путин и То Лам открыли в Ханое лабораторию по изучению инфекционных болезней

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин и генеральный секретарь ЦК Компартии Вьетнама То Лам по видеосвязи приняли участие в открытии лаборатории по изучению и профилактике инфекционных заболеваний. Новый объект создан на базе Совместного Российско-Вьетнамского Тропического научно-исследовательского и технологического центра в Ханое.

    Российский лидер назвал запуск лаборатории примером развивающегося взаимодействия Москвы и Ханоя в научной и технологической сферах, передает Кремль

    «Запуск столь высокотехнологичного совместного проекта – это еще один наглядный пример взаимовыгодного и многопланового сотрудничества России и Вьетнама и очевидное свидетельство успешного развития стратегического партнёрства двух наших стран», – заявил Путин.

    Новая лаборатория будет заниматься изучением и профилактикой инфекционных болезней. Проект продолжает многолетнее научное сотрудничество специалистов России и Вьетнама в этой сфере.

    Совместный Российско-Вьетнамский Тропический научно-исследовательский и технологический центр работает с 1988 года. Он является филиалом Института проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова Российской академии наук.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал открытие совместной лаборатории по изучению инфекций.

    Перед этим Владимир Путин принял вьетнамского лидера на официальной церемонии в Большом Кремлевском дворце.

    Меморандум о сотрудничестве между лабораториями в борьбе с инфекциями страны подписали в 2024 году.

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    9 сентября 2026, 18:40 • Новости дня
    Путин и глава Вьетнама договорились об укреплении стратегического партнерства

    Кремль: Путин и То Лам договорились об укреплении стратегического партнерства

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин и президент Вьетнама То Лам договорились о дальнейшем укреплении двустороннего сотрудничества в рамках государственного визита вьетнамского лидера, сообщил Кремль.

    По итогам переговоров лидеры двух государств приняли совместное заявление, направленное на развитие всеобъемлющего стратегического партнерства, говорится в сообщении Кремля в Max.

    В ходе переговоров стороны также провели обмен подписанными документами. Ведущий церемонии отметил важность достигнутых договоренностей для укрепления двусторонних связей.

    «Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин и Генеральный секретарь Центрального Комитета Коммунистической Партии Вьетнама, президент Социалистической Республики Вьетнам То Лам приняли совместное заявление о дальнейшем укреплении российско-вьетнамских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства на новом этапе», – прозвучало во время официального мероприятия.

    Напомним, официальная церемония встречи лидеров двух стран состоялась в Большом Кремлевском дворце.

    Президент Вьетнама назвал развитие отношений с Россией главным приоритетом внешней политики своей страны.

    Путин констатировал двукратное ускорение темпов роста взаимной торговли за первые шесть месяцев текущего года.

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    9 сентября 2026, 18:25 • Новости дня
    Путин высоко оценил переговоры с лидером Вьетнама

    Путин назвал продуктивными прошедшие в Москве переговоры с То Ламом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин назвал продуктивными прошедшие в узком составе переговоры с вьетнамским лидером То Ламом в Москве.

    «Хочу сообщить, что с товарищем То Ламом начали уже работу, переговоры», – заявил глава государства. Он добавил, что состоялись весьма продуктивные беседы в узком составе, передает ТАСС.

    По словам российского лидера, стороны успели затронуть ключевые вопросы. В ходе встречи обсуждалась как двусторонняя повестка, так и международная проблематика.

    Напомним, президенты России и Вьетнама встретились на официальной церемонии в Большом Кремлевском дворце.

    Лидеры двух стран подпишут двусторонние соглашения по итогам государственного визита.

    Главы государств откроют совместную лабораторию по изучению инфекций.

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    США готовят Норвегию к противостоянию с Россией в Арктике

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    Новые ракеты усиливают роль боевых вертолетов в зоне спецоперации

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    Шведские политики испуганы русской женщиной

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    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

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      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Как прикрепиться к поликлинике через Госуслуги в 2026 году: инструкция и смена поликлиники

      В 2026 году прикрепиться к поликлинике или сменить медицинскую организацию можно через Госуслуги, если у пациента есть подтвержденная учетная запись и действующий полис ОМС, а выбранная поликлиника участвует в системе обязательного медицинского страхования. По общему правилу менять поликлинику по собственному желанию можно не чаще одного раза в год, но при переезде или смене места пребывания это ограничение не применяется. Рассказываем, как прикрепиться к поликлинике через Госуслуги, какие документы понадобятся, сколько рассматривают заявление, когда могут отказать и нужно ли открепляться от старой поликлиники.

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      В 2026 году налоговые уведомления направляют физическим лицам для уплаты имущественных налогов за 2025 год: налога на имущество, земельного и транспортного налогов, а в отдельных случаях – НДФЛ. Заплатить налоги по уведомлению нужно не позднее 1 декабря 2026 года, а само уведомление должно быть направлено не позднее чем за 30 дней до срока уплаты. С 1 августа 2026 года изменился порядок получения уведомлений через Госуслуги: теперь они автоматически направляются пользователям портала с подтвержденной учетной записью, если человек не отказался от такого способа. Рассказываем, когда придет налоговое уведомление, где его посмотреть и что делать, если документ не появился.

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      С 2026 года семьи с двумя и более детьми смогут оформить ипотечные каникулы при рождении или усыновлении второго ребенка и последующих детей: заемщик сможет временно приостановить платежи по ипотеке или уменьшить их размер, а максимальный срок льготного периода по новому основанию составит до полутора лет. Для оформления нужно обратиться к кредитору с требованием и подтвердить рождение или усыновление ребенка свидетельствами либо удостоверением многодетной семьи. Рассказываем, кому положены ипотечные каникулы в 2026 году, какие документы нужны, как подать заявление и что будет с кредитом после окончания льготного периода.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

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    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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