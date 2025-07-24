Если между Россией и Украиной начнутся серьезные переговоры, то Трамп скажет, что он победил. Что он заставил, что он принудил, что он молодец и сильный лидер. А мы разоблачать его ложь вряд ли станем. Иногда полезно дать ребенку игрушку, чтобы он занимался ею и не отвлекал взрослых от более важных дел.0 комментариев
При взрыве в сирийском Идлибе пострадали более ста человек
В результате взрыва в районе Маарат-Мисрин в провинции Идлиб пострадали свыше ста человек, среди которых оказались женщины и дети.
Более 100 человек получили ранения в результате взрыва вблизи поселка Маарат-Мисрин в провинции Идлиб на северо-западе Сирии, передает ТАСС со ссылкой на канал «Аль-Ихбария». Среди пострадавших есть женщины и дети.
Как писала газета ВЗГЛЯД, возле населенного пункта Маарат-Мисрин в провинции Идлиб на северо-западе Сирии произошел сильный взрыв. В результате инцидента есть погибшие и раненые.