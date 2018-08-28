Сербский президент затруднился определить границу с Косово

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что почти никто не знает точных границ с Косово, решающее значение в вопросе разделения территорий будет иметь договор сербов и албанцев.

«Вучич сказал, что мало кто в мире точно знает, каковы границы Сербии, каковы – самопровозглашенного Косово, и отметил, что договор сербов и албанцев имеет решающее значение для обоих народов», – сообщили в администрации президента, передает РИА «Новости».

В сообщении также говорится, что глава сербского государства подчеркнул стремление «ради мирного будущего» работать над достижением компромисса для Косово и Метохии. В то же время, решение властей Сербии должно защищать «государственные и национальные интересы», отметили в администрации.

7 сентября состоится следующий раунд переговоров между Вучичем и главой самопровозглашенной республики Косово Хашимом Тачи.

Неделю назад глава МИД Сербии Ивица Дачич заявил, что предложения властей Косово относительно границ с Сербией не соответствуют современным реалиям и никогда не будут реализованы.

Вучич ранее заявлял о необходимости разграничения территорий сербов и албанцев в Косово. В МИД России говорили, что Россия с уважением отнесется к решению руководства Сербии по этому вопросу.