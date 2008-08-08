Украинский чиновник борется в ООН с нормами русского языка

Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко рассказал, что борется во Всемирной организации с русской службой переводов, отстаивая «право» писать «в Украине» вместо нормы, которую требуют правила русского языка.

По его словам, в 2014 году Киев «сломал» традицию русской службы переводов писать словосочетание «на Украине», приведя несколько аргументов на этот счет, однако «проблема с переводами» снова возникла, сообщает РИА «Новости».

«Смотрю, несколько месяцев тому назад опять один документ вышел с «на Украине», второй... И оказывается, что это русская служба переводов: сидят люди и ищут, где бы написать «на», вроде такая мелочь», – заявил Владимир Ельченко.

По его словам, переводчики мотивируют свою позицию словарем Бернадского 1856 года.

Остается добавить, что «проблема с переводами» существует только в воображении украинского чиновника. Нормы русского языка требуют писать «на Украине». Cогласно нормам справочника по правописанию Розенталя, сочетание «на Украине» возникло именно под влиянием украинского языка как результат его исторического развития. Портал Грамота.ру также однозначно описывает действующую норму как «на Украине».

Кроме того, странно выглядит сама ситуация, в которой одна страна диктует другой нормы правописания на ее родном языке.

В 2010 году Киев официально заявил, что говорить «в Украине» и «на Украине» правильно и корректно в равной степени. Однако после евромайдана украинцы подчеркнуто стали писать и говорить «в Украине».