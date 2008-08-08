Путин обсудил с Травниковым развитие Новосибирской области

Президент Владимир Путин провел рабочую встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Новосибирской области Андреем Травниковым.

В ходе встречи обсуждались ситуация в сельском хозяйстве, развитие транспортной инфраструктуры и разработка стратегии социально-экономического развития Новосибирской области до 2030 года, говорится в сообщении на сайте Кремля.

Кроме того, в Новосибирске глава государства принял участие в работе международного форума «Технопром-2018», а также осмотрел ряд стендов на выставке технологического развития.

После поездки в Новосибирск Путин прилетел в Омск, где проведет совещание по социально-экономическим вопросам с участием членов правительства.