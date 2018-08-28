Путин прибыл в Омск

Президент Владимир Путин во вторник утром прилетел в Омск, где проведет совещание по социально-экономическим вопросам с участием членов правительства.

Президент также ознакомится с ходом реконструкции района исторической застройки Омска в сопровождении врио губернатора области Александра Буркова, передает РИА «Новости».

В Омск Путин прибыл из Новосибирска, где выступил на пленарном заседании международного форума «Технопром-2018».