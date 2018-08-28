Американские конгрессмены решили сыграть с Анкарой против С-400

Делегация конгресса США в ходе визита в Турцию призвала Анкару отказаться от приобретения зенитных ракетных систем С-400 у России в обмен на гарантии получения истребителей F-35, сообщили местные СМИ.

Источник в МИД Турции сообщил, что американская делегация провела переговоры в парламенте и посетила государственную компанию аэрокосмической промышленности Турции (которая участвует в разработке американских истребителей пятого поколения F-35), а также посетили «Командование сухопутных войск НАТО (LANDCOM) в городе Измир и авиабазу Инджирлик в провинции Адана», передает ТАСС.

Как пишет газета «Хюрриет», в ходе переговоров американская сторона призвала отказаться от приобретения С-400, чтобы гарантировать себе получение американских истребителей F-35. Турция же настаивала на продолжении борьбы с «террористической организацией фетхуллахистов» (ФЕТО).

В июле конгресс США приостановил продажу Турции истребителей F-35.

14 августа конгресс США в законе о бюджете Пентагона на 2019 финансовый год обязал главу Пентагона и госсекретаря подготовить доклад о потенциальном влиянии российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 «Триумф» на операции Турции с использованием американских истребителей, вертолетов и комплексов «Пэтриот».

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, что Соединенные Штаты перешли к прямым угрозам в связи с планами Анкары приобрести российские комплексы С-400. Анкара, в свою очередь, пригрозила Вашингтону ответными мерами на санкции из-за С-400.