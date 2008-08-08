Лавров объяснил суть высказываний Трампа о «Северном потоке – 2»

Заявления американского лидера Дональда Трампа о газопроводе «Северный поток – 2» сделаны с целью продвижения интересов США в Европе, заявил глава МИД Сергей Лавров.

«Цель (заявлений Трампа – прим. ВЗГЛЯД) понятна. Она заключается в том, чтобы продвинуть американские экономические и энергетические интересы в Европе. В частности, заставить страны ЕС профинансировать строительство дорогостоящей инфраструктуры и начать покупать сжиженный природный газ из США», – передает RT заявление Лаврова словацкой газете «Правда».

Он подчеркнул, что цена американского сжиженного природного газа «на 30–40% выше по сравнению с трубопроводным газом из России».

«Европейцам решать, какой из вариантов им больше нравится», – заметил глава МИД России.

Лавров отметил также, что «Северный поток – 2» носит «исключительно коммерческий характер» и призван «диверсифицировать маршруты поставок газа».

Напомним, ранее во вторник глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия отреагирует на санкции США по «делу Скрипалей» на основе принципа взаимности.