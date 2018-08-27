Российские актеры снимутся в скандальном британском сериале

Российские актеры Данила Козловский и Софья Лебедева снимутся в сериале про русскую мафию «МакМафия», который ранее подвергался критике российских дипломатов.

Сюжетом для американо-британского сериала послужил роман британского журналиста Миши Гленни. Сериал стартовал в начале 2018 года.

«Актеры Данила Козловский и Софья Лебедева подтвердили свое участие в новом сезоне сериала про русскую мафию «МакМафия», – цитирует РИА «Новости» пресс-службу «Роскино».

Сюжет сериала повествует о сыне бывшего босса русской мафии Алекса Годмана. Парень становится частью мира организованной преступности против своей воли.

Напомним, в первом сезоне ленты снимались Мария Шукшина, Алексей Серебряков и Кирилл Пирогов.

Ранее посольство России в Британии обвинило Би-би-си в том, что компания распространяет клише о «российской мафии» в своем сериале «МакМафия».