Русская мафия у британских кинопродюсеров обросла израильскими корнями

Взгляд
7 января, воскресенье  |  Последнее обновление — 23:45  |  vz.ru
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Государство предпринимает огромные усилия, чтобы детство как можно большего числа детей стало счастливееФото: Максим Богодвид/РИА «Новости»
2018 год обещает стать для россиян прорывным в социальной сфере. Принятые властями меры прежде всего помогут самым незащищенным слоям населения: от пенсионеров до многодетных семей с невысоким доходом. Однако перемены почувствуют и обманутые дольщики, и погрязшие в долгах индивидуальные предприниматели, и даже должники, которых до сих пор слишком грубо преследовали коллекторы. Подробности...
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Каковы шансы наладить отношения между Россией и США в 2018 году

В уходящем году – впервые после Крыма – смогли встретиться начальники генштабов США и РФ Джозеф Данфорд и Валерий ГерасимовФото: Роман Исмайлов/АЗЕРТАДЖ/ТАСС
Противостояние Москвы и Вашингтона стало для всего мира одной из главных особенностей 2017 года. Россия и США обменивались и нелицеприятной риторикой, и взаимными ограничительными мерами. Как будет развиваться этот сюжет в 2018-м и по каким направлениям у сторон все-таки есть шансы договориться? Подробности...
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Российской науке в прошедшем году было чем гордиться

Эксперимент с таксой нельзя назвать наиболее значимым, но наиболее скандальным он точно сталФото: Сергей Мамонтов/РИА «Новости»
Для российских ученых 2017 год оказался урожайным на интеллектуальные прорывы. Тут и перспективные исследования в области лечения рака, и создание самого мощного в мире квантового компьютера, и причастность к главному открытию года. По большому счету россияне должны были быть в числе нобелевских лауреатов, но в дело, судя по всему, опять вмешалась политика. Подробности...
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«Грузинский легион» устроил скандал в украинской армии

Иностранные наемники решили выйти из подчинения ВСУ со скандаломФото: facebook.com/GeorgianNationalLegion
Представители «Грузинского национального легиона» покинули Вооруженные силы Украины спустя почти три года войны в Донбассе, обвинив своих командиров в некомпетентности и шантаже. Каковы реальные причины демарша, как он повлияет на репутацию ВСУ и попытается ли главный грузинский украинец Михаил Саакашвили использовать соотечественников в своих политических целях? Подробности...
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Исламистам удалось обойти систему ПВО российской базы в Хмеймиме

Обстрел российской военной базы в Хмеймиме мог стать еще одной провокациейФото: Александр Елистратов/ТАСС
Обстрел авиабазы в Хмеймиме стал одним из самых крупных инцидентов в Сирии за два года, в ходе которых российские военные несли потери. Минобороны подтвердило, что исламисты атаковали российскую базу 31 декабря и впервые смогли обойти систему ПВО. В Сети уже появились первые версии произошедшего. Теперь схему охраны базы изменят. Подробности...
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Восемь важнейших событий, которые ждут Россию в 2018 году

Александр Христофоров, журналист
В противовес популярным в новогодние праздники астрологическим прогнозам и прочим гаданиям можно назвать ряд запланированных на 2018 год перемен, в непременном осуществлении которых едва ли усомнится кто-либо из российских экспертов и обывателей. Подробности...
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Аятоллы победят и без лучей поддержки, которые им шлет наш МИД

Глеб Кузнецов, политолог, заместитель директора Национального института развития современной идеологии
Читая мнения жителей государства – Малого Сатаны о дружественном Иране и замечательных аятоллах, не могу не вспомнить историю с обнародованием в 2016 году переписки аятоллы Хомейни с несколькими американскими президентами и ЦРУ. Подробности...
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В блогах начнется адский холивар

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Кто-то увлекается фотоохотой, кто-то майнит битки, а мое любимое хобби – ловить на вранье «Русскую службу BBC». Подробности...
Обсуждение: 94 комментария
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      Как менялся образ «русского бандита» в западном кино и шоу-бизнесе

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          Русская мафия у британских кинопродюсеров обросла израильскими корнями

          Мария Шукшина и Джеймс Нортон сыграли мафиозную русско-еврейскую семью в британском сериале «МакМафия»   7 января 2018, 21:40
          Фото: BBC
          Текст: Никита Коваленко

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          Российское посольство в Лондоне выступило с упреками к Би-би-си за пропаганду стереотипов о «русской мафии». Поводом стал сериал о русских гангстерах «МакМафия», запущенный в первые дни января. Несмотря на комплименты кинокритиков, фильм вызвал гнев не только в России, но и в Израиле, хотя создатели, напротив, обещали развеять клише о русских. Что же так возмутило наших дипломатов?

          Посольство России в Британии обвинило Би-би-си в том, что компания распространяет клише о «российской мафии» в своем сериале «МакМафия», сообщила в воскресенье газета ВЗГЛЯД. Великобритания изображается в фильме площадкой для преступной деятельности «российских гангстеров».

          Любопытно, что сценарист ленты Хусейн Амини и режиссер Джеймс Уоткинс, напротив, утверждают, что хотели снять кино, свободное от разного рода клише о русских, и развенчать демонизирующие стереотипы. «Их принято изображать кучкой головорезов в костюмах. При этом часто забывается, что русская культура невероятно богата, это страна Чехова и Достоевского», – заявил Амини. Того же подхода придерживается и исполнитель главой роли Джеймс Нортон – тот самый, который недавно сыграл роль Андрея Болконского в экранизации «Войны и мира» и которому теперь прочат роль Джеймса Бонда. Он заявил: «Я надеюсь на то, что мне удастся сломать стереотипы – ради русских. Сейчас столько негативной пропаганды о России, которую невозможно переварить. Кое-что из этого правда, а кое-что нет».

          Вот и британские издания в один голос утверждают: авторы избрали совершено новый подход к изображению даже не только русских, но и вообще иностранцев. На большинство таких ролей были приглашены актеры из стран происхождения персонажей (например, в фильме играют российские актеры Алексей Серебряков, Мария Шукшина, Мария Машкова, израильские – Юваль Шарф, Ошри Коэн и другие).

          Доля истины в этом есть, и следует отдать должное стараниям авторов картины. «МакМафия» – это все-таки не состоящая исключительно из различной клюквы «Красная жара» и не нуарный «Номер 44» с его демонизацией СССР, империи зла. Большинство персонажей не выглядят однобокими – они достаточно живые, думают, испытывают различные чувства, переживают эмоции.

          Это не карикатурные голливудские злодеи – у них есть и достоинства, и даже какие-то нравственные ценности. Кроме того, они не выглядят тупыми бритоголовыми дуболомами, просто крушащими все на своем пути. Персонажи «МакМафии» – боссы транснациональных мафиозных структур, строящие хитроумные комбинации, ведущие сложную преступную игру. Хотя в основе сюжета и лежит книга британского журналиста Миши Гленни «МакМафия: Серьезно организованная преступность», можно заметить, что авторов фильма вдохновлял «Крестный отец».

          Фактически фильм и есть нечто вроде современного «Крестного отца», только вместо Майкла Корлеоне фигурирует русский (с еврейскими корнями) Алекс Годман. Мафия стала уже не итальянской, а русско-еврейской (во всяком случае ее костяк) и даже интернациональной. Преступный мир тесно переплетается уже не только с бизнесом, но и со спецслужбами, правительствами и встраивается в глобальные политико-экономические процессы. В этом смысле сериал не зря заслужил похвалы критиков.

          Однако наше посольство в Лондоне возмутилось не просто так. Избежать стереотипов и клише авторам все же не удалось. Так, отец главного героя в начале фильма – при большой солидной компании в дорогом ресторане – громогласно требует от сына говорить по-русски и получает за это оплеуху от жены. При этом все остальное время в семье говорят преимущественно по-английски.

          Исполнитель главой роли в «МакМафии» Джеймс Нортон (тот самый, который недавно сыграл Андрея Болконского в экранизации «Войны и мира») заявил: «Я надеюсь на то, что мне удастся сломать стереотипы – ради русских. Сейчас столько негативной пропаганды о России, которую невозможно переварить. Кое-что из этого правда, а кое-что нет»
          Есть и другие клише: Годман-старший рассуждает о том, что стоило бы помириться с Кремлем (отдав ему свои деньги и бизнес, конечно же) и вернуться в Россию, намекают на судьбу Бориса Березовского.

          Кроме того, доны русской мафии постоянно пьют водку (ну хоть без ручного медведя обошлось), поедают борщ и какие-то бесчисленные объемы черной икры (видимо, на этом кулинарные познания о России у авторов иссякли), при этом читают непременно томик Достоевского (литературным разнообразием нас британские кинематографисты тоже не балуют). Мария Шукшина осенью в Лондоне не расстается с белой шубкой и рассказывает сыну – Нортону, как торговала на базаре, где ее и подобрал муж-бандит, после чего увез в Лондон. А Алексей Серебряков, судя по всему, так и не переключился со своей роли в «Левиафане». Тут его герой также занимается лишь двумя вещами – пьет водку и спит (и это якобы крупный мафиози, главарь клана). Видимо, помимо русских актеров все же стоило нанять и русских консультантов.

          Но самое главное: русские изображаются исключительно мерзавцами. Умные, расчетливые, хитрые, не лишенные чувств и достоинств, но все же абсолютно отрицательные. И главный герой мучается выбором между своим британским настоящим и русскими корнями. Британская сторона кристально положительная – честный бизнес, спокойная сытая жизнь, невеста и прочие человеческие радости. А вот русские корни – это криминал, жестокость, отмывание денег и прочие пакости. То есть, по сути, добро и зло. Крайнюю же степень зла отражают те персонажи, кто связан со спецслужбами или властями России.

          Что еще любопытнее, авторы фильма умудрились вызвать недовольство не только России, но еще и Израиля. Организация «Британские юристы за Израиль» на своей странице в Facebook осудила сериал, заявив, что он «выдвигает ничем не оправданные оскорбления против израильских бизнесменов и дает ссылки на Израиль, которые не упоминаются в оригинальной книге». Ее возмутил и тот факт, что в фильме искажен девиз разведки Израиля «Моссад», который там обозначен как «Обманом мы будем вести войну» вместо «С обдуманностью веди войну твою» (как он действительно звучал до недавнего времени).

          «Использование слова «обман» вместо слова «обдумывание» отрицает добропорядочность «Моссада» и намекает на то, что Израиль официально санкционирует обман в своей разведывательной деятельности»,

          – подчеркнули в организации.

          Действительно, в сериале Израилю досталось чуть ли не больше, чем России. Мало того, что мафиозная семья главного героя – не просто русские, а еврейского происхождения (и даже носят соответствующую атрибутику). Так еще одним из главных героев является израильский бизнесмен и депутат Кнессета, который по совместительству оказывается чуть ли не крупнейшим криминальным авторитетом мира, а помогает ему в делишках родственница – агент «Моссада».

          В общем, в погоне за интернационализацией мафии авторы не просто не развеяли стереотипы в отношении России, но и умудрились задеть гордость жителей ряда других государств.

          Единственными же действительно положительными персонажами в сериале предстают, конечно же, сами британцы. Например, девушка главного героя с упоением вещает ему о честном бизнесе, о том, что одной из базовых ценностей настоящего капитализма она считает деятельность во имя общего блага.


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