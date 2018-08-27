Посольство России предупредило США о приближении к «точке невозврата»

США приближается к точке невозврата в решении актуальных международных задач из-за нового приступа американской санкционной «лихорадки», заявили в посольстве России в Вашингтоне.

«Вашингтон выпустил очередной набор нелегитимных односторонних санкций в отношении России. Ощущение такое, что здешний истеблишмент испытывает болезненную тягу к разрушению фундаментальных основ двусторонних отношений, на которых основана глобальная безопасность», – говорится в заявлении посольства в Facebook.

Отмечается, что такие решения принимают без попыток разобраться и найти реальные доказательства «вины» России, игнорируются призывы Москвы к диалогу. Обвинения при этом тиражируются ведущими американскими СМИ, пишет посольство.

«Политэлиты словно не замечают, что каждый новый приступ американской санкционной «лихорадки» приближает США к точке невозврата в решении актуальных международных задач – совместной борьбы с терроризмом и опасностью попадания ОМУ в руки негосударственных субъектов», – заявили в диппредставительстве.

Посольство считает, что сейчас реализуются худшие сценарии «холодной войны», «от которых мир должен был навсегда избавиться 30 лет назад».

«Вместо этого оказывается, что никто не застрахован от грубого давления Вашингтона. Выстоять могут не все. Россия может. Недружественные санкционные шаги Вашингтона мы не приемлем. Никакого эффекта на нашу решимость следовать в международных отношениях самостоятельным курсом они не окажут», – говорится в заявлении.

Также посольство заявляет, что люди в США должны знать о безрезультатности и бесперспективности санкций против России, тем более что ограничительные меры не отвечают интересам обоих народов.

В понедельник, 27 августа, начали действовать антироссийские санкции, которые США ввели в связи с «делом Скрипалей». В России заявили, что привязка новых санкций к инциденту в Солсбери является «абсолютно надуманной». Решение по ответным санкциям пока не принято.