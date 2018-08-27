Анонсирована масштабная модернизация российских ТЭС

Энергетические компании готовы инвестировать до 1,5 трлн рублей в модернизацию российских теплоэлектростанций, сообщил министр энергетики Александр Новак по итогам президентской комиссии по ТЭК.

Новак напомнил, что в ноябре 2017 года президент Владимир Путин дал поручение разработать механизм привлечения инвестиций в модернизацию теплоэнергетики, в первую очередь тепловых электростанций. Министр сказал, что была проведена большая работа и на комиссии в понедельник были рассмотрены предложения по соответствующему механизму привлечения инвестиций.

«Сегодня для повышения эффективности [ТЭС] нужны инвестиции, которые энергетические компании также готовы вложить, речь идет об инвестициях около 1,5 трлн рублей», – приводит его слова ТАСС.

Министр добавил, что программа модернизации ТЭС будет запущена с конца 2018 года, передает РИА «Новости».

Новак уточнил, что средства планируется инвестировать в создание и модернизацию основного оборудования ТЭС, что приведет к снижению издержек. Министр ожидает, что реализация этой задачи повлечет мультпликативный эффект для отечественного машиностроения и даст дополнительные источники поступления налогов в бюджет.

В свою очередь глава Роснефти Игорь Сечин сообщил, что президент Владимир Путин на заседании комиссии по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности в Кемеровской области нацелил компании на общую работу по наращиванию экспорта угля.