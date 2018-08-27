Улицу в Киеве захотели назвать в честь Маккейна

В Сети появилась петиция с призывом присвоить одной из улиц украинской столицы имя американского сенатора Джона Маккейна, который скончался 25 августа.

Соответствующая инициатива появилась в понедельник, 27 августа, на сайте Киевского городского совета. Автор инициативы отмечает, что Маккейн был «великим человеком» и что он неоднократно посещал Киев «в самые тяжелые времена».

«Он был настоящим воином в битве за демократию с красной чумой!» – сказано в петиции.

Для рассмотрения петиции необходимо набрать 10 тыс. подписей. Пока под инициативой подписались восемь человек.

81-летний Маккейн умер в субботу вечером. На протяжении года он боролся с агрессивной формой рака мозга. Киев назвал его «большим другом Украины».

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