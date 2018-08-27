Пострадавшему от «Новичка» британцу стало хуже в больнице

Госпитализированному Чарльзу Роули, который, по версии британской стороны, пострадал от нервно-паралитического вещества «Новичок», стало хуже, сообщил его брат Мэттью.

Он сообщал, что сейчас его брат находится в больнице. предположительно, с менингитом, но врачи сомневаются в диагнозе. Сам Мэттью Роули считает, что болезнь брата – последствие отравления, а врачи поторопились выписывать Чарльза Роули из больницы в первый раз, передает ТАСС со ссылкой на Daily Mirror.

После разговора с братом по телефону, Мэттью Роули пришел к выводу, что тому «определенно стало хуже». Чарльз Роули пожаловался на то, что «не может пошевелить руками и ногами и что у него в глазах по-прежнему двоится», рассказал его брат.

«Он сказал, что. Он невнятно говорит, чувствует себя больным и с трудом ест», – заявил Мэттью Роули.