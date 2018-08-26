В центре Москвы обнаружено тело 14-летней девочки

Следователи устанавливают обстоятельства смерти девочки-подростка в центре Москвы, сообщила представитель главного следственного управления Следственного комитета России по столице Юлия Иванова.

Иванова сообщила ТАСС, что тело девочки 2003 года рождения было найдено утром в воскресенье вблизи жилого дома на улице Подвойского без видимых телесных повреждений. По данному факту заведено уголовное дело.

Представитель ГСУ СКР по Москве сообщила, что в ночь на 26 августа девочка находилась в квартире с мужчиной 1974 года рождения. Проверяется его возможная причастность к смерти ребенка. Назначена судебно-медицинская экспертиза.