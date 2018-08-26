«Локализованный» пожар в Королеве полностью уничтожил крышу жилого дома

В Сети появилось новое видео пожара в подмосковном Королеве, где «локализованное», как сообщало ГУ МЧС по Подмосковью, возгорание продолжается и уже уничтожило крышу.

Запись сделана из соседнего дома очевидцами пожара уже после того, как ГУ МЧС объявило, что пожар в Королеве локализован. На кадрах видно, что крыша продолжает гореть, однако не в том месте, где начиналось возгорание, а в другом – верхний этаж здания фактически полностью выгорел.

Видео публикует Telegram-канал Mash.

Напомним, в воскресенье утром загорелась кровля семиэтажного жилого дома в подмосковном Королеве. Все жители были своевременно эвакуированы.