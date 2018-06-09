Роналду попробовал каравай в Подмосковье

Сборную Португалии, прибывшую в Россию на чемпионат мира по футболу, угостили караваем под песню «Подмосковные вечера».

Самолет со сборной Португалии днем приземлился в Жуковском. Затем на автобусе футболистов привезли на подмосковную базу в Кратово, пишет Sports.ru.

Здесь команда Португалии будет базироваться во время ЧМ, передает РИА «Новости».

После церемонии фотографирования к сборной подошла девушка в традиционном русском наряде и под песню «Подмосковные вечера» предложила отведать каравай.

Одним из первых каравай попробовал лидер сборной Криштиану Роналду.

Матчи Португалии против соперников из группы B состоятся 15 июня (против Испании), 20 июня (против Марокко) и 25 июня (против Ирана).

Накануне президент Владимир Путин выступил с видеообращением к открытию ЧМ по футболу, подчеркнув, что Россия сделала все, чтобы гости этого спортивного мероприятия чувствовали себя как дома и у них остались незабываемые впечатления.

ЧМ-2018 по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в Москве, Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске и Сочи.