Трамп назвал США свиньей-копилкой

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты больше не будут «свиньей-копилкой», которую все «грабят».

Трамп заявил, что ответные торговые меры со стороны партнеров США после введения пошлин являются «смешными и неприемлемыми». «Это прекратится. Или мы прекратим торговать с ними», – приводит слова Трампа New York Times.

«Мы как свинья-копилка, которую грабят, но это заканчивается», – заявил он.

В субботу Трамп заявил, что на саммите G7 предложил партнерам создать зону беспошлинной торговли.

По итогам субботнего саммита G7 признала основанную на ВТО систему торговли устаревшей.