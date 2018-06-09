В Совфеде назвали предвзятым антироссийское решение нидерландских депутатов

Депутаты парламента Нидерландов, принявшие решение о причастности России к крушению малайзийского Boeing над Донбассом до окончательного отчета следователей, продемонстрировали «классовую убежденность», заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

«Как известно, окончательный отчет Совместной следственной группы по делу о катастрофе должен появиться только в июле. И вот голландские парламентарии, видимо, решили подстраховаться, выступив в непарламентском качестве прокурора и судьи. Зачем следствие, какие там доказательства, если есть «классовая убежденность»?», – заявил Косачев, передает ТАСС со ссылкой на блог сенатора.



Косачев считает, что доказательная база причастности России к катастрофе сомнительна, а «политизированность расследования становится все более очевидной». «Могу лишь высказать искреннее сожаление, что соображения геополитической целесообразности оказались для многих голландских парламентариев выше принципов демократии и верховенства права. Эта позиция покрывательства Киева не честная, и она не может быть принята ни при каких обстоятельствах», – отметил он.

Отчасти поэтому, считает он, на Украине продолжаются массовые нарушения прав человека, остаются не расследованными преступления националистов в Киеве и Одессе, не установлена ответственность украинских властей за не закрытое для международных полетов воздушное пространство Украины над зоной конфликта в день трагедии.

В среду стало известно, что Нидерланды не нашли оснований для привлечения Украины к ответственности за то, что власти страны не закрыли воздушное пространство, в результате чего произошло крушение малайзийского Boeing рейса MH17.

Австралия и Нидерланды ранее официально обвинили Россию в причастности к крушению Boeing, ссылаясь на выводы международной следственной группы.

Москва в ответ указала на идеологическую заданность поиска виновных в крушении MH17. Президент России Владимир Путин заявил, что ракета, сбившая малайзийский Boeing, не принадлежала российским ВС.