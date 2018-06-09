Гидрометцентр дал прогноз погоды на первый матч ЧМ-2018

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НОВОСТЬ ЧАСА:Путин поговорил с Порошенко
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Правительство нашло способ остановить рост цен на бензин
Губернатор Алиханов: О перевоспитании homo sapiens и жилищах орков
Россия отстала от США на сотни петафлопс
Почему американцы ведут переговоры с террористами
Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства
Cаммит G7 демонстрирует признаки распада глобального миропорядка
Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
7 июня в Оттаве на пресс-конференции канадский премьер-министр Джастин Трюдо и президент Франции Эммануэль Макрон наперебой заявляли о готовности «обойтись без Трампа». Однако так ли уж едина Европа в решимости обойтись без США? Подробности...
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«Выброс птичьего помёта» вызвал политический скандал в Германии
Наталия Янкова, публицист (Германия)
Взбудоражены все политики, все главные СМИ Германии, и неудивительно: в их руки попал жирный кусок для пропаганды, и теперь это тема номер один. Подробности...
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Фан-клуб режиссера Сенцова ужасен
Дмитрий Ольшанский, публицист
Эти люди тщательно имитируют нравственную озабоченность, они говорят о свободе для несправедливо осужденных, и хорошо говорят, пылко, но стоит только задать им один тихий вопрос, как все меняется самым сокрушительным образом. Подробности...
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Путин открыл Крымский мост
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В крымском сафари-парке родились белые львята
В крымском сафари-парке «Тайган» показали недавно родившихся белых львят. На данный момент в мире насчитывается около 300 белых львов. «Тайган» – крупнейший в Европе питомник больших кошекПодробности...
Путин прибыл в Китай с официальным визитом
Владимир Путин и Си Цзиньпин совершили поездку на скоростном поезде, вместе отправившись из Пекина в Тяньцзинь – город на берегу Желтого моря в 120 км от столицы. Дорога заняла полчаса. Тем самым Си продемонстрировал преимущества скоростного транспорта, а также китайского машиностроенияПодробности...
Новое извержение вулкана в Гватемале застало местных жителей врасплох
В воскресенье в Гватемале произошло извержение вулкана Фуэго, признанное самым сильным за последние годы. Разбушевавшаяся стихия затронула более двух миллионов жителей. Серьезно пострадали несколько населенных пунктов. Власти эвакуировали три тысячи человекПодробности...
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