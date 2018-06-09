Гидрометцентр дал прогноз погоды на первый матч ЧМ-2018

Первый матч Чемпионата мира по футболу, в котором сыграют сборные России и Саудовской Аравии, состоится при комфортной погоде, сообщила главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

«14 июня в столице ожидается 15-20 градусов тепла и солнце, осадков быть не должно. Думаю, игроки на поле будут чувствовать себя комфортно. Вечером на стадионе может быть немного прохладно, поэтому стоит захватить с собой ветровку или куртку», – приводит ее слова ТАСС.

Погодное ведомство ежедневно в ходе ЧМ-2018 будет уведомлять спортсменов и болельщиков о погоде в городах, где проводятся матчи чемпионата. Информация о погоде будет распространяться и на русском, и на английском языках.

Все прогнозы будут размещаться и на сайте Росгидромета.

Первый матч ЧМ-2018 состоится 14 июня. На московском стадионе «Лужники» сыграют россяине и сборная Саудовской Аравии.

В пятницу президент Владимир Путин выступил с видеообращением к открытию чемпионата мира по футболу, подчеркнув, что Россия сделала все, чтобы гости этого спортивного мероприятия чувствовали себя как дома и у них остались незабываемые впечатления.