Ученые обнаружили в Россию древнейшую чуму на Земле

Генетикам удалось «воскресить» геном древнейшей чумной палочки, следы которой были найдены на костях людей, живших в окрестностях Самары примерно 3,8 тыс. лет назад.

Исследование обнародовано в журнале Nature Communications, передает РИА «Новости».

Йоханнес Краузе из Института изучения истории человечества в Йене (Германия) рассказал, что найденная чумная палочка «заметно отличалась по устройству ДНК от более ранних версий этих микробов и была полностью приспособлена для распространения через блох».

Краузе и его коллеги уже несколько лет работают над восстановлением истории крупнейшей в истории Европы эпидемии – так называемой черной смерти, вызванной чумной палочкой Yersinia pestis.

В 2011 году группа немецкого ученого восстановила геном этой бациллы, а позже нашла мутации, превратившие безобидную почвенную бактерию, псевдотуберкулезную палочку, в одно из главных смертельных заболеваний 14 века.

В феврале 2016 года Краузе и его коллеги, изучая кости жертв вспышки чумы в Марселе в 18 веке, обнаружили, что пидемия была вызвана тем же самым штаммом Yersinia pestis, который вызвал «черную смерть».

Это стало большой неожиданностью для исследователей, так как они считали, что данная разновидность микроба исчезла, уступив место менее заразным и смертоносным штаммам чумной палочки.

Тогда ученые начали поиски следов чумы в разных уголках Европы и Азии. В Ставрополье им удалось обнаружить свидетельства того, что чума существовала в Старом Свете еще в каменном веке – в то время чумная палочка еще не умела распространяться через блох, что должно было сдерживать ее эпидемии.

В одном из курганов в окрестностях Самары команда Краузе обнаружила захоронение двух людей. Останки сохранились необычно хорошо, что позволило ученым понять, что один из скелетов принадлежал мужчине потенциально протославянского или просто индоевропейского происхождения, и что он содержал в себе множество обрывков ДНК древней Yersinia pestis.

Кости второго человека, чей пол и этническую принадлежность определить не удалось, тоже были покрыты следами чумной палочки, что говорит о том, что они умерли от инфекции вместе и были погребены в одно и то же время.

Исследователи «воскресили» микроба, и выяснилось, что чумная палочка из Самары была совсем не похожей на ту бактерию, чьи останки они нашли в Ставрополье: в ее ДНК присутствовал ген ymt, необходимый для жизни внутри желудка блох.

Это, вместе с тем, что одна и та же бактерия погубила сразу двух людей, свидетельствует о ее распространении от человека к человеку таким же образом, что и «черная смерть», чума Юстиниана и прочие крупные вспышки инфекции в прошлом.

Кроме того, как показало сравнение их геномов, самарскую чумную палочку можно считать «прабабкой» всех этих эпидемий, и подтверждением теорий Краузе о том, что быстрое расселение индоевропейских народов по Старому Свету могло быть вызвано вспышкой чумы, уничтожившей или ослабившей племена охотников-собирателей, заселивших Европу и Азию около 40-35 тыс. лет назад.

Ранее ученые из Норвегии и Италии предположили, что причиной «черной смерти» могли быть не крысы, а люди.