Ученые обнаружили в Россию древнейшую чуму на Земле

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9 июня, суббота  |  Последнее обновление — 13:44  |  vz.ru
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Правительство нашло способ остановить рост цен на бензин

В обмен на снижение акцизов нефтяников заставили залить Россию бензиномФото: Валерий Матыцин/ТАСС
Вице-премьер Дмитрий Козак провел специальное совещание с нефтяниками по поводу роста цен на бензин и дизтопливо, столь заметного в последнее время. Первых принятых мер оказалось явно недостаточно. Почему же растут цены на топливо и какие в итоге решения должны этот рост остановить? Подробности...
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Губернатор Алиханов: О перевоспитании homo sapiens и жилищах орков

Калининградский губернатор Антон Алиханов выглядит едва ли не наиболее современно среди всех региональных руководителейФото: Виталий Невар/ТАСС
«Коррупция – это не смазка. Она до какого-то момента кажется смазкой, а по прошествии времени оказывается кислотой». Губернатор Калининградской области Антон Алиханов рассказал газете ВЗГЛЯД о том, как он реагирует на предлагаемые ему взятки и что думает по поводу иностранных агентов влияния. Подробности...
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Волонтер: Многие говорили, что мест в онкоцентрах не хватает

Волонтер-медик Алевтина Киселева обработала порядка 2 тыс. запросов россиянФото: кадр из видео
На прямой линии с Владимиром Путиным тему онкологии подняла волонтер-медик Алевтина Киселева. За несколько дней девушка обработала порядка двух тысяч вопросов россиян, которые касались онкологических заболеваний, со всех регионов. О самых острых и популярных темах она рассказала газете ВЗГЛЯД. Подробности...
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Почему американцы ведут переговоры с террористами

Готовясь к переговорам с талибами, американцы не учли главногоФото: Mirwais Khan/AP/ТАСС
Проблема Афганистана переживает тектонический сдвиг – США начали переговоры с террористическим движением «Талибан». Это стало следствием полного провала американской стратегии, что в Вашингтоне нехотя признали. Но беда в том, что за все эти годы американцы так и не поняли главной проблемы Афгана, ввиду чего рискуют наделать еще более страшных ошибок. Подробности...
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Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
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Cаммит G7 демонстрирует признаки распада глобального миропорядка

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
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«Выброс птичьего помёта» вызвал политический скандал в Германии

Наталия Янкова, публицист (Германия)
Взбудоражены все политики, все главные СМИ Германии, и неудивительно: в их руки попал жирный кусок для пропаганды, и теперь это тема номер один. Подробности...
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Фан-клуб режиссера Сенцова ужасен

Дмитрий Ольшанский, публицист
Эти люди тщательно имитируют нравственную озабоченность, они говорят о свободе для несправедливо осужденных, и хорошо говорят, пылко, но стоит только задать им один тихий вопрос, как все меняется самым сокрушительным образом. Подробности...
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          Ученые обнаружили в Россию древнейшую чуму на Земле

          9 июня 2018, 12:50

          Текст: Наталья Ануфриева

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          Генетикам удалось «воскресить» геном древнейшей чумной палочки, следы которой были найдены на костях людей, живших в окрестностях Самары примерно 3,8 тыс. лет назад.

          Исследование обнародовано в журнале Nature Communications, передает РИА «Новости».

          Йоханнес Краузе из Института изучения истории человечества в Йене (Германия) рассказал, что найденная чумная палочка «заметно отличалась по устройству ДНК от более ранних версий этих микробов и была полностью приспособлена для распространения через блох».

          Краузе и его коллеги уже несколько лет работают над восстановлением истории крупнейшей в истории Европы эпидемии – так называемой черной смерти, вызванной чумной палочкой Yersinia pestis.

          В 2011 году группа немецкого ученого восстановила геном этой бациллы, а позже нашла мутации, превратившие безобидную почвенную бактерию, псевдотуберкулезную палочку, в одно из главных смертельных заболеваний 14 века.

          В феврале 2016 года Краузе и его коллеги, изучая кости жертв вспышки чумы в Марселе в 18 веке, обнаружили, что пидемия была вызвана тем же самым штаммом Yersinia pestis, который вызвал «черную смерть».

          Это стало большой неожиданностью для исследователей, так как они считали, что данная разновидность микроба исчезла, уступив место менее заразным и смертоносным штаммам чумной палочки.

          Тогда ученые начали поиски следов чумы в разных уголках Европы и Азии. В Ставрополье им удалось обнаружить свидетельства того, что чума существовала в Старом Свете еще в каменном веке – в то время чумная палочка еще не умела распространяться через блох, что должно было сдерживать ее эпидемии. 

          В одном из курганов в окрестностях Самары команда Краузе обнаружила захоронение двух людей. Останки сохранились необычно хорошо, что позволило ученым понять, что один из скелетов принадлежал мужчине потенциально протославянского или просто индоевропейского происхождения, и что он содержал в себе множество обрывков ДНК древней Yersinia pestis.

          Кости второго человека, чей пол и этническую принадлежность определить не удалось, тоже были покрыты следами чумной палочки, что говорит о том, что они умерли от инфекции вместе и были погребены в одно и то же время.

          Исследователи «воскресили» микроба, и выяснилось, что чумная палочка из Самары была совсем не похожей на ту бактерию, чьи останки они нашли в Ставрополье: в ее ДНК присутствовал ген ymt, необходимый для жизни внутри желудка блох.

          Это, вместе с тем, что одна и та же бактерия погубила сразу двух людей, свидетельствует о ее распространении от человека к человеку таким же образом, что и «черная смерть», чума Юстиниана и прочие крупные вспышки инфекции в прошлом.

          Кроме того, как показало сравнение их геномов, самарскую чумную палочку можно считать «прабабкой» всех этих эпидемий, и подтверждением теорий Краузе о том, что быстрое расселение индоевропейских народов по Старому Свету могло быть вызвано вспышкой чумы, уничтожившей или ослабившей племена охотников-собирателей, заселивших Европу и Азию около 40-35 тыс. лет назад.

          Ранее ученые из Норвегии и Италии предположили, что причиной «черной смерти» могли быть не крысы, а люди.


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