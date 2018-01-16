Крысы оказались невиновны в распространении «Черной смерти»

Причиной одной из крупнейших в европейской истории эпидемий чумы, известной как «Черная смерть», могли быть не крысы, а люди, предположили ученые из Норвегии и Италии.

По мнению исследователей из университетов норвежского Осло и итальянской Феррары причиной эпидемии могли стать «наружные паразиты» человека – блохи и вши, передает РИА «Новости».

В докладе ученых приводятся данные о смертности в ходе девяти вспышек чумы в Европе с XIV по XIX столетие, на основе которых ученые отследили ее динамику. Кроме этого исследователи создали модель распространения чумы крысами, воздушно-капельным путем, а также вшами и блохами на человеческом теле.

В семи из девяти случаях наблюдалось наибольшее сходстве между «человеческой» моделью распространения и вспышками чумы, чем между другими альтернативами.

В докладе ученых отмечается, что причиной распространения чумы во время Второй пандемии стали крысы и блохи на них, однако существенного исторического и археологического подтверждения этому факту не существует.

От пандемии чумы «Черная смерть» 1346-1353 годов по разным данным погибло от 75 до 200 млн человек. Долгое время считалось, что вызванная чумной палочкой болезнь распространялась благодаря крысам.