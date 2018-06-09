На Западе объявили о провале бойкота ЧМ–2018 в России

Предложенная Великобританией жесткая линия в отношении чемпионат мира по футболу в России не была поддержана другими странами, президент Владимир Путин одержал «огромную философскую победу», пишет Bloomberg.

По мнению автора статьи, ситуация с британской визой российского миллиардера Романа Абрамовича, владеющего клубом «Челси», является продолжением линии Лондона по «блокаде» ЧМ–2018. «Взять на прицел русского, который наиболее тесно связан с футболом, – это логичный следующий шаг», – говорится в статье Bloomberg, содержание которой приводит ИноТВ.

«Жесткая линия Великобритании практически не была поддержана другими странами: только Исландия заявила, что ее официальные лица будут держаться подальше от чемпионата из солидарности», – пишет издание. Отмечается, что Россия намерена использовать чемпионат мира по футболу так же, как и Олимпийские игры в Сочи – для инвестиций в инфраструктуру. По подсчетам Bloomberg, в ЧМ–2018 Россия вложила около 11 млрд долларов. Эта сумма включает не только стадионы, но и модернизацию аэропортов и транспорта по всей стране.

«Это огромная философская победа для Путина. Он знает, что большинство британцев больше интересует их футбол, чем политика России», – приводятся в статье слова основателя Hermitage Capital Management Билла Браудера.

Издание также напоминает, что в Кремле «отмахнулись» от возможного бойкота мероприятия, заявив, что в чемпионате мира по футболу главное – не приезд чиновников или официальных представителей, а игра команд.

Напомним, глава МИД Великобритании Борис Джонсон угрожал бойкотом ЧМ-2018 в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери. Однако позже власти Великобритании уточнили, что дипломатический бойкот не отразится на участии английской команды в чемпионате. На ЧМ в Россию не приедет королевская семья и другие официальные лица Великобритании.

Добавим, что Киев также призывал украинских граждан не ездить на ЧМ по футболу в Россию.