МВД опровергло сообщения об уничтожении карточек репрессированных в СССР

Сообщения об уничтожении архивных карточек репрессированных в советские годы являются недостоверными, заявил замминистра МВД России Игорь Зубов.

«Карточки являются документом строгой отчетности и подлежат хранению вечно», – приводятся слова замглавы ведомства на сайте Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека.

«Что касается отсутствия карточки того или одного конкретного заключенного, то этот вопрос следует рассматривать отдельно», – сказано в сообщении СПЧ.

Данный вопрос обсуждался на заседании межведомственной группы по координации деятельности, направленной на реализацию концепции государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий, которое проходило в Йошкар-Оле.

Ранее директор Музея истории ГУЛАГа Роман Романов сообщил советнику президента России Михаилу Федотову, что на основании засекреченного межведомственного приказа в стране якобы уничтожаются архивные учетные карточки со сведениями о репрессированных в СССР.