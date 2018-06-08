Стало известно об уничтожении учетных карточек узников ГУЛАГа

Директор Музея истории ГУЛАГа Роман Романов сообщил советнику президента России Михаилу Федотову, что на основании засекреченного межведомственного приказа в стране уничтожаются архивные учетные карточки со сведениями о репрессированных в СССР.

Как пишет газета «Коммерсант», уничтожение карточек означает полное удаление информации о нахождении осужденных в системе ГУЛАГа.

По словам Романова, историки получили ответы из МВД, в которых говорилось об уничтожении архивных учетных карточек осужденных.

«В случае если заключенный умирал или погибал в лагере, его личное дело отправлялось на бессрочное хранение. А если человек освобождался, то его дело уничтожалось, но составлялась архивная карточка, где указывались ФИО, год и место рождения, передвижение заключенного между лагерями и лагерными пунктами, а также дата освобождения», – сказал он.

О том, что карточки уничтожаются узнал исследователь Сергей Прудовский, искавший информацию о репрессированном крестьянине Федоре Чазове, который был осужден на пять лет лагерей и выслан в Магаданскую область.

«Я запросил УМВД по Магаданской области. Они ответили, что личное дело заключенного было уничтожено еще в 1955 году согласно приказу тех лет. При этом выяснилось, что архивная учетная карточка тоже была уничтожена», – рассказал Прудовский.

Как пишет издание, на вопрос, на каком основании это сделано, начальник информационного центра УМВД России по Магаданской области Михаил Серегин сообщил, что есть межведомственный приказ под грифом «для служебного пользования» от 12 февраля 2014 года, подписанный совместно МВД, Минюстом, МЧС, Минобороны, ФСБ, ФСКН, ФТС, ФСО, СВР, а также Генпрокуратурой и Государственной фельдъегерской службой.

«Срок хранения карточек на осужденных – до достижения ими (осужденными) 80-летнего возраста. Срок хранения карточки на Чазова Федора истек в 1989 году, уничтожена карточка по акту от 11 сентября 2014 года», – говорится в ответе Серегина.

«С расстрелом понятно. А информация, куда был отправлен приговоренный к лагерям, выжил ли, переводился ли из одного лагеря в другой, находится только в учетных карточках, хранящихся в МВД. И эта информация после уничтожения карточки предается забвению», – заявил Прудовский.

В Росархиве ему сообщили, что все документы об осужденных в советское время должны пройти экспертизу и если он будет признан ценным, то ставится на госучет и подлежит бессрочному хранению.

Теперь Прудовский выясняет в УМВД по Магаданской области, проходили ли уничтоженные документы подобную экспертизу.

Председатель СПЧ Михаил Федотов пообещал изучить проблему.

«Мы всегда будем защищать сохранение архивных материалов, они содержат очень важную историческую информацию. Это принципиально важно, так как это средство противодействия фальсификации истории. Когда есть документ, его фальсифицировать практически невозможно. А когда документа нет, можно придумать все, что угодно», – сказал он.

Напомним, в марте основатель группы «Машина времени» Андрей Макаревич рассказал, как нашел информацию о репрессированном в 1938 году двоюродном деде благодаря открывшемуся в Музее истории ГУЛАГа Центру документации.